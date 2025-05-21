Что сделать, чтобы не было пауков / © Unsplash

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Чаще всего пауки попадают в наши дома через открытые окна, двери или другие щели (вентиляционные отверстия и т.п.). Некоторые незваные гости переселяются из других помещений, особенно, если там много паутины или есть для них еда.

Людям или имуществу пауки обычно не приносят вреда. Их называют "полезными хищниками", потому что они ловят мух, насекомых, комаров, моль и других вредителей. Однако некоторые считают их неприятными, а есть и такие люди, которые просто не могут видеть пауков из-за страха перед ними. Неприятный вид имеет и их паутина, часто накапливающаяся под потолком, в углах и других труднодоступных местах.

Если не хотите применять против пауков химические средства, бороться с ними можно регулярной уборкой. Обратите особое внимание на углы и труднодоступные места, где они могут плести свою паутину. Удаляя паутину, вы показываете паукам, что они являются нежелательными гостями в этом доме.

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Есть запахи, которые отпугивают пауков от дома. В частности, это эфирные масла, особенно мята, эвкалипт, чайное дерево. Эти масла можно распылить в помещении, растворив в воде. Больше внимания уделяйте местам, где скапливается паутина. Не убивайте незваных гостей, лучше используйте пылесос, чтобы собрать и унести за пределы дома.

Пауки любят влажные места, поэтому чаще проветривайте комнаты, используйте вентиляторы, чтобы снизить влажность.

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