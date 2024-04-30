Как прокачать свой мозг и повысить интеллект во взрослом возрасте: 9 эффективных советов

Человеку, который полагается на свои силы и хочет стать успешным, будет очень полезно узнать, как развить свой мозг и научиться использовать максимально его возможности.

Мы живем в быстро меняющемся мире и требует от нас все больше навыков, знаний и практики. Как стать умнее и прокачать свой интеллект, чтобы понимать новые тренды и течения, становится одним из самых популярных вопросов для человека, живущего в современном динамичном обществе.

О том, как повысить свой уровень интеллекта, пишет Indeed.

1. Научитесь играть на музыкальном инструменте

Одно исследование показало, что музыканты обладают улучшенной памятью по сравнению с теми, кто не играет на музыкальных инструментах. Это подтверждает теорию о том, что обучение игре на музыкальном инструменте может улучшить вашу память. Затрачивая часть своего свободного времени на обучение игре на музыкальном инструменте, вы можете не только добавить еще один навык в свой арсенал, но и повысить свой IQ.

2. Упражняйте упражнения для развития памяти

Многие виды деятельности, включая игры со словами и числами, могут улучшить как память, так и навыки размышления. Медики рекомендуют игры на память при лечении пациентов с деменцией из-за положительного влияния, которое они могут оказать на ловкость мозга и IQ. К играм на память, которые можно практиковать в свободное время, чтобы повысить IQ, относятся:

пазлы;

судоку;

кроссворды;

карточные игры.

3. Упражняйте свои визуально-пространственные навыки

Большинство тестов IQ в определенной степени оценивают ваши визуально-пространственные навыки, которые измеряют вашу способность понимать и воображать физические образы объектов в вашем сознании. Практика визуально-пространственных навыков – это эффективный способ повысить свой уровень IQ. Некоторые примеры упражнений и игр, которые могут помочь вам развить визуально-пространственные навыки, включают:

лабиринты;

3D-модели;

развернуты призмы.

4. Учите новый язык

Изучение нового языка, даже если вы уже знаете больше одного, может быть полезно для вашего мозга. Исследования связывают раннее изучение языка в возрасте от 18 до 24 месяцев, с лучшими когнитивными результатами в дальнейшей жизни, но также возможно, что изучение другого языка даже во взрослом возрасте может улучшить вашу умственную ловкость. Изучение языка требует хорошей рабочей памяти и умственной гибкости, которые могут помочь получить высшие баллы в стандартизированных тестах IQ.

5. Читайте больше книг

Чтение книг как художественных, так и научно-популярных может улучшить ваши когнитивные способности и способствовать развитию мозга. Это справедливо для раннего развития, но и для взрослых, которые могут практиковать память, воображение и пространственные навыки, чаще читая книги. Даже тратя всего 30 минут в день на чтение, вы можете со временем повысить свой IQ.

6. Упражняйте исполнительный контроль

Исполнительный контроль – это ваша способность контролировать сложную когнитивную деятельность, такую как умственные рассуждения и решения проблем. Это обширный элемент интеллекта, который имеет тесную связь с IQ, и вы можете практиковать свои навыки исполнительного контроля, играя в разные распространенные игры. Некоторые примеры игр и упражнений, в которых вы можете потренировать свои навыки исполнительного контроля, включают;

игры со словами;

некоторые популярные игры на реакцию;

семейные игры;

головоломки, загадки и кроссворды.

7. Совершенствуйте свои навыки общения

Одна из теорий человеческого познания, теория реляционных фреймов, утверждает, что человеческое познание и речь развиваются через реляционные ассоциации. Теория реляционных фреймов, если использовать ее в раннем вмешательстве с детьми, может значительно улучшить показатели IQ во взрослом возрасте, а также навыки вербального и числового мышления. Вы можете тренировать свои навыки реляционных ассоциаций, участвуя в упражнениях, побуждающих мозг сравнивать объекты между собой. Возможно, вы сможете найти в Интернете приложения и игры, проверяющие вашу способность сравнивать разные изображения и тексты. К примеру:

изучение языка;

задачи на сравнение объектов;

задание на сравнение количества.

8. Обучение

Продолжение образования, независимо от того, учитесь дома или посещаете курсы в колледже или университете, имеет решающее значение для вашего интеллекта. Хотя тесты IQ не измеряют знания, они измеряют некоторые навыки, которые вы можете развить во время обучения, включая навыки решения проблем и рассуждения. Некоторые исследования показали, что с каждым годом формального образования IQ человека увеличивается на один-пять пунктов. Это может свидетельствовать о том, что обучение повышает ваш IQ.

9. Ведите здоровый образ жизни

Определенный выбор образа жизни, например, что вы едите, сколько тренируетесь и употребляете ли определенные вещества, может повлиять на уровень вашего IQ в долгосрочной перспективе. Например, длительное употребление алкоголя может вызвать проблемы с памятью, влияющие на IQ, а неправильное питание может ухудшить когнитивное развитие. Соблюдая здоровую диету с большим количеством фруктов и овощей, регулярно занимаясь спортом и избегая потенциально вредных веществ, таких как алкоголь, вы можете одновременно улучшить свое физическое здоровье и повысить уровень IQ.

Ранее мы писали о трех простых способах улучшить память и повысить концентрацию.

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