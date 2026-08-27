Как прокалить чугунную сковороду: зачем используют соль и как правильно это сделать

Чугунная сковорода

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Чугунные сковородки ценят прочность и долговечность, однако со временем на них могут накапливаться пригоревшие остатки пищи, а при неправильном хранении появляться ржавчина. Чтобы вернуть посуду чистую поверхность и защитить металл, ее можно очистить, хорошо высушить и обработать маслом.

Один из способов очистки – прокаливание сковородки с поваренной солью. Соль помогает убрать часть загрязнений и остатков пищи, после чего смазывают поверхность тонким слоем масла. Однако если сковорода сильно заржавела, одной соли недостаточно – ржавчину сначала нужно удалить механически, а затем восстановить защитный слой чугуна.

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Зачем прокаливать чугунную сковороду с солью

Прокаливание с солью используют, прежде всего, для очистки поверхности чугуна от остатков пищи, жира и других загрязнений. Крупинки соли действуют как мягкий абразив и помогают отделить то, что осталось на поверхности после обычной мойки.

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В то же время, соль не восстанавливает защитное покрытие чугуна и не является полноценным средством против ржавчины. Если во время очистки она приобретает рыжеватый или темный цвет, это может быть связано с частицами загрязнений и поверхностной ржавчины, отделившихся от металла. Поэтому после очистки сковороду следует хорошо высушить и смазать тонким слоем масла.

Если же на посуде значительная ржавчина, одного прокаливания с солью недостаточно — поврежденные участки сначала очищают механически, а затем восстанавливают защитный слой.

Как очистить чугунную сковороду солью.

Сначала сковороду вымойте теплой водой. Можно использовать небольшое количество обычного мягкого средства для посуды – современное средство не уничтожает нормально сформированное защитное покрытие чугуна. Посудомоечную машину использовать нельзя.

После мытья сковороду сразу вытрите насухо. Чтобы окончательно удалить влагу, ее можно несколько минут прогреть на слабом огне.

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Дальше порядок таков:

На сухое дно насыпьте слой обыкновенной поваренной соли.

Поставьте сковороду на плиту и прогревайте около 10 минут периодически перемешивая соль.

Выключите плиту и дайте посуде немного остыть.

Осторожно сыпьте соль и больше не используйте ее для приготовления пищи.

Протрите поверхность сухим бумажным полотенцем или тканью.

Нанесите тонкий слой растительного масла.

Масло нужно совсем немного. После растирания поверхность не должна оставаться мокрой или липкой.

Для ухода и восстановления чугуна подходит обычное растительное масло, лучше использовать рафинированное подсолнечное масло. Нанесите ее тонким слоем внутри сковороды, а если восстанавливаете всю посуду – тоже с наружной стороны. Важно не переборщить, избыток масла после нагревания может образовать липкую поверхность.

Что делать, если сковорода заржавела

Если на чугуне уже есть заметная ржавчина, одного прокаливания с солью недостаточно.

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Специалисты рекомендуют потереть ржавые участки стальной мочалкой, затем вымыть сковороду теплой водой со средством посуды и полностью высушить. Металлическую мочалку используют именно для восстановления ржавой посуды, а не для регулярной мойки.

После удаления ржавчины необходимо заново сформировать защитное покрытие.

Как восстановить защитный слой сковородки, если он поврежден

Если после удаления ржавчины или сильного очищения чугун местами остался без защитного покрытия, сковороду нужно заново просезонировать. Для этого чистую и полностью сухую посуду очень тонко смажьте растительным маслом со всех сторон внутри, снаружи и на ручке. Затем тщательно протрите избыток, масло не должно стекать или собираться каплями.

Разогрейте духовку до 230–260 °C, поставьте чугунную сковороду на решетку вверх дном и оставьте примерно на 1 час. После этого выключите духовку и дайте посуде остыть внутри. Под воздействием высокой температуры тонкий слой масла полимеризуется и образует на чугуне твердое защитное покрытие, которое уменьшает риск ржавения и улучшает свойства поверхности.

Нужно ли прокаливать сковороду после каждой мойки

Нет. Для обычного ухода специалисты рекомендуют вымыть, хорошо высушить и нанести тонкий слой масла. Полноценное часовое сезонирование в духовке требуется тогда, когда защитное покрытие существенно повреждено или очищали сковороду от ржавчины.

Соль также не нужно прокаливать после каждого использования. Если к сковородке сильно пристала пища, ее можно убрать щеткой или специальным скребком, в сложных случаях нужно прокипятить немного воды в сковороде в течение 3–5 минут, а после охлаждения очистить поверхность.

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