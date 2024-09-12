Как прописать ребенка через "Дію": пошаговая инструкция и необходимые документы

Зарегистрировать место жительства ребенка можно быстро и удобно через мобильное приложение "Дія".

Процедура регистрации места проживания ребенка через "Дію" стала значительно проще и удобнее. Следуя инструкции и обеспечив все необходимые документы, можно прописать ребенка без лишних затруднений и бюрократии.

Как прописать ребенка через "Дію" — читайте на ТСН.ua.

Основные условия для прописки ребенка

Место жительства ребенка должно соответствовать месту регистрации одного из родителей. Жилье не может быть в ипотеке, чтобы ребенка можно было там прописать.

Пошаговая инструкция для регистрации ребенка через "Дію"

Откройте мобильное приложение "Дія" и перейдите в раздел "Услуги". Выберите "Место проживания" и нажмите "Начать". Затем загрузите свидетельство о рождении ребенка или введите его номер и серию вручную. Выберите адрес жилья, где вы хотите зарегистрировать ребенка. Если жилье принадлежит вам, нажмите "Свое", а если другой владелец — выберите "В жилье другого владельца". Введите свои контактные данные: телефонный номер и электронную почту. Если жилье принадлежит другому лицу, через приложение отправьте запрос владельцу для подтверждения. Это можно сделать с помощью QR-кода или ссылки. Владелец должен подтвердить запрос в течение 24 часов. Подпишите заявление через "Дія. Подпись". Оплатите административный сбор через Google Pay, Apple Pay или с помощью банковской карты.

В течение суток вы получите уведомление по электронной почте об успешном изменении места регистрации ребенка.

Какие документы нужны для регистрации ребенка через "Дію"

Для регистрации места проживания ребенка вам понадобятся следующие документы:

заявление о регистрации места жительства ребенка;

свидетельство о рождении (для иностранцев и лиц без гражданства – документ о регистрации рождения, легализованный согласно международным договорам);

справка о регистрации гражданином Украины, если регистрация места жительства осуществляется впервые для ребенка младше 14 лет, если один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства.

Срок и стоимость предоставления услуги

При обращении в срок: административный сбор составляет 1,5% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. В 2024 году это примерно 45,42 грн.

При нарушении срока обращения сбор растет до 2,5% прожиточного минимума, что составляет 75,70 грн.

Независимо от того, когда подано заявление, прописка ребенка производится в течение 1 рабочего дня.

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