Как прорастить рассаду всего за 10 часов: секретный метод

Прорастить семена за 10 часов можно, повредив их твердую оболочку и применив контрастные температуры.

Семена перед проращиванием нужно замочить

Семена перед проращиванием нужно замочить / © Pixabay

Вместо того чтобы ждать до 10 дней, вы увидите первые ростки уже через 10 часов. Все можно сделать без грунта и банок, что позволяет сэкономить деньги.

Об этом пишет ProstoWay.

Метод основывается на легком повреждении оболочки семян и стимулировании ее резким изменением температур.

Для процедуры понадобятся:

  • небольшие ножницы

  • ватные диски

  • полиэтиленовый пакет

  • две емкости — с горячей и очень холодной водой

Пошаговая инструкция:

  • Осторожно срежьте острый кончик семян — это поможет нарушить целостность твердой оболочки.

  • Заверните семена во влажный ватный диск.

  • Коротко погрузите диск в горячую воду (примерно на 3 секунды) и отожмите.

  • Сразу переместите его в холодную воду на 5 секунд и снова отожмите.

  • Повторите цикл еще несколько раз, чередуя температуру.

  • Поместите влажный диск в небольшую емкость, накройте пакетом и поставьте в теплое темное место с температурой около 24–25 °C.

Этот метод подходит для помидоров, перца, гороха и других огородных растений. Преимуществом такого способа является то, что при прорастании семенам меньше угрожают болезни и вредители, а взрослые растения гарантированно дадут лучший урожай.

Раньше мы писали о причинах, почему семена не прорастают. Больше об этом узнайте в новости.

