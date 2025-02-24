Как противостоять словесной агрессии со стороны абьюзера: лучший метод

Абьюзивные отношения – это ловушка для одного из пары. В этих отношениях агрессор унижает, допускает жестокость, нарушает личные границы другого человека и это нужно обязательно прекращать.
Психологи рассказали, как противостоять словесной агрессии со стороны абьюзера, чтобы защитить себя.
Как защитить себя от словесной агрессии партнера в отношениях: пошаговая инструкция
- Научиться прислушиваться к своим чувствам. Если вы чувствуете себя обиженными, это значит, что вас действительно оскорбили. Если вы чувствуете себя униженными – значит, вас унизили. Не стоит отмахиваться от своих ощущений, нужно научиться верить им. Это будет первым шагом к тому, чтобы научиться защищаться от агрессора.
- Определите свои границы. Когда вы отследите свои ощущения, крайне важно определить, что для вас неприемлемо во взаимоотношениях, то есть четко очертить свои личностные границы. Если вас обесценивают, оскорбляют, даже в шутку, то это нарушение личностных границ. И нужно научиться определять, когда это происходит: где кончается приемлемое и начинается неприемлемое для вас.
- Давайте отпор с помощью слов. Общий смысл всех сказанных фраз должен сводиться к простому слову – "стоп". Не стоит пытаться поладить с абьюзером, это не имеет никакого смысла, потому что цель агрессора – не понять вашу позицию, не услышать, что вы действительно имели в виду. Его единственная цель – излить на вас свои гнев и фрустрацию, контролировать вас, доминировать над вами. Причины и поводы могут быть какими угодно, они не играют роли. Также психологи рекомендуют выйти из таких отношений как можно скорее, чтобы дело не дошло до физического насилия.
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