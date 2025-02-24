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Как противостоять словесной агрессии со стороны абьюзера: лучший метод

Как противостоять словесной агрессии со стороны абьюзера: лучший метод

Как противостоять абьюзеру / Фото: Freepik

Абьюзивные отношения – это ловушка для одного из пары. В этих отношениях агрессор унижает, допускает жестокость, нарушает личные границы другого человека и это нужно обязательно прекращать.

Психологи рассказали, как противостоять словесной агрессии со стороны абьюзера, чтобы защитить себя.

Как защитить себя от словесной агрессии партнера в отношениях: пошаговая инструкция

  1. Научиться прислушиваться к своим чувствам. Если вы чувствуете себя обиженными, это значит, что вас действительно оскорбили. Если вы чувствуете себя униженными – значит, вас унизили. Не стоит отмахиваться от своих ощущений, нужно научиться верить им. Это будет первым шагом к тому, чтобы научиться защищаться от агрессора.
  2. Определите свои границы. Когда вы отследите свои ощущения, крайне важно определить, что для вас неприемлемо во взаимоотношениях, то есть четко очертить свои личностные границы. Если вас обесценивают, оскорбляют, даже в шутку, то это нарушение личностных границ. И нужно научиться определять, когда это происходит: где кончается приемлемое и начинается неприемлемое для вас.
  3. Давайте отпор с помощью слов. Общий смысл всех сказанных фраз должен сводиться к простому слову – "стоп". Не стоит пытаться поладить с абьюзером, это не имеет никакого смысла, потому что цель агрессора – не понять вашу позицию, не услышать, что вы действительно имели в виду. Его единственная цель – излить на вас свои гнев и фрустрацию, контролировать вас, доминировать над вами. Причины и поводы могут быть какими угодно, они не играют роли. Также психологи рекомендуют выйти из таких отношений как можно скорее, чтобы дело не дошло до физического насилия.

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