Как проверить качество воды / © pexels.com

Реклама

Вода может казаться абсолютно чистой, но содержать микроорганизмы, избыток солей или другие нежелательные примеси. Поэтому проверить ее качество в домашних условиях следует хотя бы по нескольким простым признакам, а для точного определения состава — сделать лабораторный анализ.

Как быстро проверить воду дома

Налейте воду в прозрачный стакан или белую посуду и посмотрите на нее при хорошем освещении. Она не должна иметь необычной окраски, помутнения или большого количества осадка.

Реклама

Есть еще один обычный метод проверки. Наберите воду примерно на треть бутылки, хорошо встряхните и посмотрите, образуется ли стойкая пена. Если она не пропадает, а вода имеет подозрительный запах, для питья ее лучше не использовать. Особо опасными признаками являются запах бензина, химикатов или другой резкий неестественный запах. Такие рекомендации дает Минздрав Украины.

Реклама

Для домашней проверки можно приобрести тест-полоски или наборы для определения pH, жесткости, нитратов, нитритов и других показателей. Но они не заменяют лабораторный анализ, особенно если вода происходит из колодца или скважины.

Как очистить воду собственноручно

Самый простой вариант — отстаивание и фильтрация. Если вода содержит видимые частицы, ее оставляют сначала в чистой емкости, чтобы тяжелые примеси осели, после чего осторожно переливают верхний слой через бытовой фильтр.

Для дополнительной очистки можно использовать фильтры с активированным углем. Они способны уменьшать количество некоторых органических примесей и улучшать вкус и запах воды. Мембранные системы работают значительно глубже и могут удалять широкий спектр растворенных веществ.

Если главная проблема — микробное загрязнение, самым надежным домашним способом остается кипячение. ВОЗ отмечает, что доведение воды до активного кипения и правильное последующее хранение позволяют инактивировать бактерии и вирусы.

Реклама

В то же время, важно понимать: кипячение обеззараживает воду, но не является универсальным способом удаления химических загрязнителей. Например, если есть подозрение на нитраты или другие растворенные вещества, необходим соответствующий анализ и метод очищения. ВОЗ особо отмечает, что нитраты сложно удалять простым обеззараживанием.

Что лучше сделать, если вода из колодца или скважины

Для такой воды одного домашнего теста недостаточно. Наиболее надежно периодически отдавать образец в лабораторию и проверять основные микробиологические и химические показатели.

А уже по результатам анализа можно подобрать очистку: обычный механический фильтр — для частиц, угольный — для определенных органических примесей и запахов, а специальные мембранные системы — для части растворенных веществ.

Главное правило простое: не пытайтесь определить безопасность питьевой воды только по ее вкусу, цвету или запаху. Вода может быть с виду идеально чистой, но содержать невидимые загрязнители.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров