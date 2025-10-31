Как проверить окна на сквозняки феном: простой и быстрый проверенный монтажниками способ

Как проверить, нет ли сквозняка из окна / © unsplash.com

Современные специалисты пользуются тепловизорами, но существует проверенный старый способ, доступный каждому — нужен только обычный фен.

Монтажники уже давно применяют этот метод для обнаружения сквозняков. Он прост, безопасен и не нуждается в специальных навыках. Суть состоит в том, что теплый поток воздуха направляют на стыки окон. Если есть щели, воздух в этих местах чувствуется — легкое колебание, иногда можно увидеть движение шторки или листа бумаги.

Для проверки достаточно включить фен на среднюю температуру и пройти потоком воздуха вдоль рам и уплотнителей.

Этот способ особенно полезен для пластиковых окон. Со временем уплотнители теряют упругость и пропускают холод. Проверка феном позволяет выявить проблему до наступления морозов, чтобы своевременно заменить уплотнители или отрегулировать конструкцию.

Важно: использовать только теплый воздух, так как слишком горячий поток может повредить пластик.

Метод эффективен и для деревянных рам, помогая определить участки, где требуется дополнительная герметизация. Некоторые советуют вместо фена свечу или зажигалку, но это опасно, поэтому фен остается оптимальным вариантом.

Лучше всего проводить проверку в ветреную погоду — сквозняки проявляются особенно четко. Обычный бытовой прибор превращается в диагностический инструмент, и именно поэтому этот старый метод до сих пор пользуется популярностью среди профессионалов.