Как проверить окна на сквозняки феном: простой и быстрый проверенный монтажниками способ
Многие владельцы квартир задумываются, насколько их окна герметичны. Это особенно важно в холодное время года, когда сквозняки вызывают значительные теплопотери.
Современные специалисты пользуются тепловизорами, но существует проверенный старый способ, доступный каждому — нужен только обычный фен.
Монтажники уже давно применяют этот метод для обнаружения сквозняков. Он прост, безопасен и не нуждается в специальных навыках. Суть состоит в том, что теплый поток воздуха направляют на стыки окон. Если есть щели, воздух в этих местах чувствуется — легкое колебание, иногда можно увидеть движение шторки или листа бумаги.
Для проверки достаточно включить фен на среднюю температуру и пройти потоком воздуха вдоль рам и уплотнителей.
Этот способ особенно полезен для пластиковых окон. Со временем уплотнители теряют упругость и пропускают холод. Проверка феном позволяет выявить проблему до наступления морозов, чтобы своевременно заменить уплотнители или отрегулировать конструкцию.
Важно: использовать только теплый воздух, так как слишком горячий поток может повредить пластик.
Метод эффективен и для деревянных рам, помогая определить участки, где требуется дополнительная герметизация. Некоторые советуют вместо фена свечу или зажигалку, но это опасно, поэтому фен остается оптимальным вариантом.
Лучше всего проводить проверку в ветреную погоду — сквозняки проявляются особенно четко. Обычный бытовой прибор превращается в диагностический инструмент, и именно поэтому этот старый метод до сих пор пользуется популярностью среди профессионалов.