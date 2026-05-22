Как проверить свежесть куриного филе в магазине: признаки качественного мяса и быстрый тест у витрины
Покупка куриного филе кажется простым делом, но на практике именно здесь покупатели чаще всего ошибаются. Даже привлекательный внешний вид упаковки не всегда гарантирует свежесть продукта.
Поэтому в The Better Chicken рассказали о базовых признаках, которые помогут быстро оценить качество мяса прямо у полки супермаркета.
Свежесть курицы влияет не только на вкус блюд, но и на безопасность питания. Поэтому эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых параметров: цвет, текстуру, запах и условия хранения.
Основные признаки свежего куриного филе
Цвет мяса
Свежее куриное филе имеет равномерный светло-розовый оттенок. Любые серые пятна, потемнение или желтоватый цвет могут свидетельствовать о потере свежести.
Важно: небольшие естественные отличия в оттенке допустимы, но резкое изменение цвета — тревожный сигнал.
Текстура и упругость
Качественное филе должно быть плотным и немного упругим на ощупь. Если мясо:
липкое;
скользкое;
оставляет влажный след на руках.
Все это признак начала порчи.
Простой тест: легкое нажатие пальцем. Свежее филе быстро восстанавливает форму.
Запах
Один из самых надежных индикаторов. Свежая курица почти не имеет запаха или очень легкий нейтральный аромат.
Опасные признаки:
кислый запах;
резкий «химический» или аммиачный оттенок;
неприятный резкий запах.
Если запах вызывает сомнение — лучше не рисковать.
Упаковка и жидкость внутри
При выборе следует проверить упаковку:
она должно быть герметичной;
без вздутия;
без повреждений.
Чрезмерное количество жидкости внутри может свидетельствовать о неправильном хранении или потере свежести.
Дата производства и срок годности
Всегда проверяйте дату упаковки. Чем ближе дата к текущему дню — тем лучше.
Также важно помнить: даже в пределах срока годности мясо может терять качество, если его неправильно хранили.
Как правильно выбирать куриное филе в магазине
Чтобы уменьшить риск ошибки, соблюдайте простые правила:
берите мясо в конце покупок, чтобы оно дольше оставалось в холодильнике;
выбирайте упаковки с минимальным количеством жидкости;
проверяйте целостность упаковки;
обращайте внимание на стабильный холод в холодильной витрине.
Эти обыкновенные деяния помогают избежать покупки плохого продукта.
Почему важно проверять свежесть курицы
Куриное мясо является продуктом повышенного риска, поскольку при неправильном хранении в нем быстро развиваются бактерии. Это может привести к пищевым отравлениям.
Поэтому даже минимальные признаки порчи — причина отказа от покупки.
FAQ
Как понять, что куриное филе испорчено?
Основные признаки — неприятный запах, скользкая текстура, серый или зеленоватый цвет и избыточное количество жидкости в упаковке.
Какой запах имеет свежая курица?
Свежее куриное филе почти не имеет запаха или очень легкий нейтральный аромат без кислых или резких нот.
Можно ли есть курицу, если есть сомнения в ее свежести?
Нет. Если даже минимальные сомнения относительно запаха, цвета или текстуры, продукт лучше не употреблять, чтобы избежать риска отравления.