Как проверить свежесть куриного филе в магазине: признаки качественного мяса и быстрый тест у витрины

Как проверить свежесть куриного филе в магазине / © pexels.com

Поэтому в The Better Chicken рассказали о базовых признаках, которые помогут быстро оценить качество мяса прямо у полки супермаркета.

Свежесть курицы влияет не только на вкус блюд, но и на безопасность питания. Поэтому эксперты советуют обращать внимание на несколько ключевых параметров: цвет, текстуру, запах и условия хранения.

Основные признаки свежего куриного филе

Цвет мяса

Свежее куриное филе имеет равномерный светло-розовый оттенок. Любые серые пятна, потемнение или желтоватый цвет могут свидетельствовать о потере свежести.

Важно: небольшие естественные отличия в оттенке допустимы, но резкое изменение цвета — тревожный сигнал.

Текстура и упругость

Качественное филе должно быть плотным и немного упругим на ощупь. Если мясо:

липкое;

скользкое;

оставляет влажный след на руках.

Все это признак начала порчи.

Простой тест: легкое нажатие пальцем. Свежее филе быстро восстанавливает форму.

Запах

Один из самых надежных индикаторов. Свежая курица почти не имеет запаха или очень легкий нейтральный аромат.

Опасные признаки:

кислый запах;

резкий «химический» или аммиачный оттенок;

неприятный резкий запах.

Если запах вызывает сомнение — лучше не рисковать.

Упаковка и жидкость внутри

При выборе следует проверить упаковку:

она должно быть герметичной;

без вздутия;

без повреждений.

Чрезмерное количество жидкости внутри может свидетельствовать о неправильном хранении или потере свежести.

Дата производства и срок годности

Всегда проверяйте дату упаковки. Чем ближе дата к текущему дню — тем лучше.

Также важно помнить: даже в пределах срока годности мясо может терять качество, если его неправильно хранили.

Как правильно выбирать куриное филе в магазине

Чтобы уменьшить риск ошибки, соблюдайте простые правила:

берите мясо в конце покупок, чтобы оно дольше оставалось в холодильнике;

выбирайте упаковки с минимальным количеством жидкости;

проверяйте целостность упаковки;

обращайте внимание на стабильный холод в холодильной витрине.

Эти обыкновенные деяния помогают избежать покупки плохого продукта.

Почему важно проверять свежесть курицы

Куриное мясо является продуктом повышенного риска, поскольку при неправильном хранении в нем быстро развиваются бактерии. Это может привести к пищевым отравлениям.

Поэтому даже минимальные признаки порчи — причина отказа от покупки.

FAQ

Как понять, что куриное филе испорчено?

Основные признаки — неприятный запах, скользкая текстура, серый или зеленоватый цвет и избыточное количество жидкости в упаковке.

Какой запах имеет свежая курица?

Свежее куриное филе почти не имеет запаха или очень легкий нейтральный аромат без кислых или резких нот.

Можно ли есть курицу, если есть сомнения в ее свежести?

Нет. Если даже минимальные сомнения относительно запаха, цвета или текстуры, продукт лучше не употреблять, чтобы избежать риска отравления.

