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Как провести 31 декабря, чтобы весь год везло: народные приметы и поверья главной магической даты

Как провести 31 декабря, чтобы весь год везло: народные приметы и поверья главной магической даты

Что можно и нельзя делать 31 декабря / Фото: pixabay.com

31 декабря – это не просто последний день года. Еще наши предки верили, что существуют некоторые вещи, которые могут повлиять на жизнь.

31 декабря – это не просто завершение года. В этот день мы можем загадывать желания и верить в исполнение самых сокровенных мечтаний. Считается, что от того, как мы проведем эти сутки, будет зависеть наше счастье и удача в следующем году. Поэтому важно следовать определенным традициям, чтобы привлечь успех и благополучие в свою жизнь.

Наши предки верили, что в этот день особенно важно придерживаться определенных примет. Например, есть поверье: если встретить Новый год в новой одежде, то весь год будет полон изобилия. Для этого не обязательно покупать совершенно новый гардероб, достаточно одеть что-нибудь новенькое, например, свитер или платье.

Существует еще одна интересная примета, известная многим хозяйкам: 31 декабря мусор лучше выносить в первой половине дня. Считается, что утром вместе с ненужными вещами можно избавиться от негатива в доме, а если делать это вечером, то можно потерять благосостояние. Не оставляйте это дело на конец дня.

Согласно народной мудрости, в этот день не стоит занимать деньги, иначе весь год можно провести в долгах. Если же у вас есть невыплаченные обязательства, попытайтесь рассчитаться с ними до Нового года, чтобы войти в него без бремени. Это поможет не только привлечь финансовую стабильность, но и ощутить душевное спокойствие.

Есть несколько запретов, которые следует соблюдать в этот особый день. К примеру, не стоит ссориться и ругаться, ведь это может принести негатив в ваш дом. Старайтесь провести день в мире и гармонии рядом с родными и близкими. Наслаждайтесь праздничной атмосферой, а все конфликты пытайтесь разрешать мирно.

Чтобы привлечь удачу, следует в 12 часов ночи во время боя курантов съесть 12 виноградин, при этом загадывая желание на каждую из них. Считается, что это помогает осуществить ваши мечты. Подумайте о своих желаниях заранее, чтобы успеть загадать все своевременно. Этот метод проверен годами, так что если не верите – попробуйте сами. Не забывайте улыбаться и радоваться этой праздничной ночи! Новый год – это время чудес и магии, и то, как вы его встретите, определит весь грядущий год.
 
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