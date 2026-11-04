Как проветривать квартиру зимой без потери тепла: правило 5 минут, которое поможет избежать плесени

Как правильно проветривать квартиру зимой, чтобы не появилась плесень / © Credits

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В холодное время года неправильное проветривание может привести к накоплению влаги и появлению плесени в квартире. Немецкие специалисты объяснили, сколько минут нужно держать окна открытыми зимой, чтобы обеспечить приток свежего воздуха и не охладить помещение.

Об этом сообщило издание jurnalul.ro.

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Зимой многие люди стараются как можно реже открывать окна, чтобы сохранить тепло. Другие, напротив, оставляют их в режиме проветривания на несколько часов. Однако оба подхода могут оказаться неэффективными.

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Как объясняют специалисты немецкой платформы по энергоэффективности co2online, лучший способ проветрить помещение — полностью открывать окна на короткое время несколько раз в день.

Сколько минут нужно проветривать квартиру зимой

Продолжительность проветривания зависит от температуры на улице. Чем холоднее воздух, тем быстрее происходит воздухообмен.

Согласно рекомендациям co2online, окна следует оставлять открытыми в течение следующего времени:

Декабрь, январь и февраль — примерно 5 минут.

Март и ноябрь — около 10 минут.

Апрель и сентябрь — 15 минут.

Май и октябрь — 20 минут.

Июнь, июль и август — 30 минут.

Воздух обновляется быстрее всего, если создать сквозняк, открыв окна на противоположных сторонах помещения. Если такой возможности нет, проветривание может занять немного больше времени.

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Почему не стоит оставлять окно приоткрытым надолго

По словам представителя Центральной ассоциации немецких специалистов по сантехнике, отоплению и кондиционированию Франка Вагница, длительное проветривание через приоткрытое окно зимой имеет существенные недостатки.

Через небольшое отверстие в комнату поступает мало свежего воздуха, зато тепло постепенно теряется. Кроме того, охлаждается стена вокруг окна, на которой может скапливаться конденсат. Это создает благоприятные условия для появления плесени.

Специалисты также рекомендуют выключать отопление на время проветривания, а после закрытия окон снова включать его. При этом температура в комнатах не должна опускаться ниже 16 градусов, поскольку это повышает риск образования плесени.

Как часто нужно проветривать квартиру

Эксперты co2online рекомендуют полностью проветривать жилье три-четыре раза в день независимо от времени года. Особенно важно делать это утром после пробуждения, перед сном, а также после душа, приготовления пищи и сушки белья.

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В помещениях, где люди проводят много времени, желательно обновлять воздух каждые два часа.

Также важно контролировать уровень влажности. Оптимальным считается показатель от 40 до 60%. Проверить его можно с помощью гигрометра.

Избыточная влага скапливается в помещении не только во время выполнения бытовых дел, но и в результате дыхания людей. По данным co2online, взрослый человек за ночь может выделить до одного литра воды в виде влаги.

Если её вовремя не удалить из помещения, она оседает на холодных поверхностях, что может привести к появлению плесени. Помимо повреждения стен и мебели, плесень способна усугублять течение аллергии и астмы.

Напомним, ранее мы сообщали, что конденсат на окнах и плесень на стенах могут появляться не только из-за холодной погоды. Некоторые привычные способы уборки создают дополнительную влажность в помещении.

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