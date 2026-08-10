Как психопаты манипулируют людьми: от идеализации до газлайтинга

Психопат и жертва психологического насилия / Иллюстративное фото / © ТСН

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Поверхностное обаяние и отсутствие эмпатии часто служат инструментами психопатов для скрытых манипуляций. Сначала таких людей трудно распознать, но есть тревожные сигналы, указывающие на опасность.

Об этом пишет egeszsegkalauz.hu.

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Как могут манипулировать люди с психопатическими чертами?

Сам факт жестокого или манипулятивного поведения еще не означает, что человек психопат. Так же термин «психопатия» не следует использовать как самостоятельный диагноз без профессиональной оценки.

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В то же время к чертам, которые могут быть связаны с психопатическими проявлениями, относятся поверхностное обаяние, дефицит эмпатии и чувства вины, склонность обманывать и использовать других в своих интересах. В некоторых случаях именно эти особенности могут способствовать манипулятивному поведению.

Сначала подстраивание под желания человека

Один из возможных способов манипуляции — быстро понять, что важно для другого человека. Манипулятор может обращать внимание на его стремления, страхи и потребность в одобрении, а затем подстраивать под это собственное поведение.

Особенно заметно это может быть в начале романтических отношений. Человек демонстрирует схожие интересы, ценности и взгляды на будущее, поэтому партнер может почувствовать чрезвычайную близость и убедиться, что наконец-то встретил кого-то, кто его по-настоящему понимает.

Чрезмерное внимание может иметь скрытую цель

Начало отношений сопровождается большим количеством комплиментов, сообщений, постоянным вниманием и очень быстрым сближением. Такое поведение называют love bombing, то есть «бомбардировкой любовью».

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Впрочем, одно лишь повышенное внимание не свидетельствует о манипуляции. Насторожиться следует тогда, когда после периода интенсивной близости внезапно появляются холодность, дистанция, обесценивание или молчание как способ наказания. В результате партнер может начать всячески пытаться вернуть то внимание и тепло, которое получал в начале.

Изменение версий событий

После размолвки или конфликта манипулятор может подавать ситуацию совсем не так, как ее помнит другой человек. Собственную ответственность он может умалять, неудобные детали — умалчивать, а события описывать так, будто пострадавшим был именно он.

Регулярное повторение такого поведения способно заставить человека сомневаться в собственной памяти и оценке ситуации. Он может думать, правильно ли все понял, не был ли слишком эмоциональным и действительно ли не преувеличил произошедшее.

Газлайтинг

Еще одним способом психологического воздействия является газлайтинг. Его особенность заключается в систематическом отрицании или обесценении воспоминаний, эмоций и переживаний другого человека.

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«Я никогда такого не говорил», «ты это просто придумываешь» или «ты опять все преувеличиваешь» — если такие фразы регулярно звучат в ситуациях, в которых другой человек был уверен в произошедшем, со временем у него может возникнуть серьезная неуверенность в себе.

Манипулятор может выставлять себя жертвой

В то же время манипулирующий человек не обязательно ведет себя как очевидный агрессор. Он может занимать позицию жертвы и убеждать окружение в собственной обиженности.

Во время конфликта такой человек может акцентировать внимание только на тех деталях, которые позволяют ему казаться обиженным, преданным или несправедливо атакованным. Собственные действия при этом могут оставаться без внимания. Убедительная подача событий способна обеспечить поддержку друзей или родственников, в то время как другая сторона оказывается в роли виновника.

Использование полученного доверия против человека

После установления близких и доверительных отношений, люди часто рассказывают личные подробности о себе. Такая информация может стать важным инструментом воздействия для манипулятора.

Информация о прошлых травматических переживаниях, страхах, комплексах или семейных проблемах в будущем может использоваться для эмоционального давления. Зная слабые места человека, манипулятор может понимать, как вызвать у него чувство вины, усилить страх или добиться желаемого поведения.

Умышленное настраивание людей друг против друга

Еще один распространенный прием — триангуляция, то есть вовлечение третьего человека в отношения между двумя другими. Например, партнеру могут постоянно напоминать о прежних отношениях, сравнивать его с экс-партнером или ссылаться на мнение других людей. Другой вариант — рассказывать разным людям разные версии одних и тех же событий. Это может провоцировать ревность, конкуренцию и неуверенность, в то же время оставляя манипулятора в центре внимания.

Важен не отдельный признак, а повторяющееся поведение

Ни один из перечисленных признаков сам по себе не свидетельствует о психопатии. Обман, провоцирование ревности или высказывания, подобные газлайтингу, могут встречаться и у людей, не имеющих психопатических черт.

Более показательна устойчивая модель поведения. В частности, если человек постоянно извращает факты, избегает ответственности за собственные поступки, использует чужую уязвимость и систематически применяет манипулятивные приемы в разных отношениях.

В такой ситуации важнее не пытаться определить, какой психологический ярлык отвечает этому человеку. Прежде всего, стоит обратить внимание на собственное состояние и на то, как именно эти отношения влияют на вас. Если ситуация становится изнурительной или опасной, следует обратиться за поддержкой и помощью, чтобы выйти из таких отношений.

К слову, манипуляторы часто скрывают контроль и давление под маской заботы и вежливости. Психологи назвали семь фраз-маркеров такого поведения.

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