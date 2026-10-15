Как путешествовать по миру без затрат на гостиницы: пара раскрыла необычный секрет (фото)

Живут в роскошных домах бесплатно

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Невесты 26-летняя Эллен Картер и 27-летний Коннор Гилл из Британии утверждают, что изобрели способ путешествовать по миру и жить в роскошных домах, не тратя деньги на дорогие отели. Секрет пары — уход за чужими домами и домашними животными на время отпуска их владельцев.

Об этом пишет The Sun со ссылкой на аккаунт @connor_and_ellen в Instagram.

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Эллен и Коннор уже побывали в 18 странах, сочетая необычный способ экономить на проживании с разными туристическими впечатлениями — от роскошных спа-комплексов в Великобритании до глэмпинга в марокканской пустыне Агафай.

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Невесты 26-летняя Эллен Картер и 27-летний Коннор Гилл из Британии Фото @connor_and_ellen в Instagram

Как работает необычный способ путешествовать почти без расходов на жилье

Пара решила попробовать уход за домами и животными в 2022 году. Тогда Коннор учился на первом курсе докторантуры, а Эллен завершала магистратуру. Из-за ограниченного студенческого бюджета они не могли позволить себе дорогие путешествия.

26-летняя Эллен Картер и 27-летний Коннор Гилл из Британии Фото @connor_and_ellen в Instagram

Их первый опыт ухода за чужим домом был недалеко от дома матери Эллен, близ города Биконсфилд в графстве Бакингемшир. Однако жилье оказалось гораздо роскошнее, чем они могли ожидать: большой дом в Чилтернских холмах имел собственную лесную территорию, кинотеатр, тренажерный зал и трех собак породы вест-хайленд-вайт-терьер, за которыми нужно было ухаживать.

Через несколько месяцев пара отправилась в Будапешт, где провела десять дней в пятикомнатном доме за оградой, с большим садом и частным бассейном.

«Будапешт, пожалуй, был самым роскошным домом, за которым мы ухаживали. Там было пять спален, огромный сад и частный бассейн», — рассказала Эллен.

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По ее словам, пара очень привязалась к собаке по имени Чилли. Каждый день они открывали для себя новые места в городе, а прощаться с этим домом было особенно тяжело.

Десятидневная поездка в Будапешт стоила им всего 200 фунтов стерлингов, включая авиабилеты. Дополнительно сэкономить удалось благодаря тому, что они самостоятельно готовили еду, а не постоянно питались в ресторанах.

От Марокко до Бразилии: как пара путешествует по миру

Через шесть лет отношений Эллен и Коннор посетили 18 стран. Кроме проживания в чужих домах, они опробовали и другие форматы отдыха.

В частности, в Марокко пара побывала на глемпинге в пустыне Агафай.

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«Это был действительно уникальный опыт с невероятными возможностями наблюдать за звездами и встречать рассветы», — поделилась Эллен.

Главным преимуществом такого способа поездок она называет экономию на жилье и возможность пользоваться кухней, чтобы самостоятельно готовить еду.

Для поиска соответствующих предложений пара пользуется платформой HouseSit Match, соединяющей владельцев жилья с путешественниками, готовыми ухаживать за домами и домашними животными в обмен на бесплатное проживание.

Какие недостатки имеет уход за чужими животными

Несмотря на экономию, у такого формата путешествий есть и определенные ограничения. По словам Эллен, уход за животными может потребовать много времени и усилий, особенно если им нужно регулярно давать лекарства. Это создает дополнительную ответственность и стресс.

Путешественники не всегда могут надолго покидать дом, ведь должны заботиться о животных.

«Однако такой образ жизни нам подходит, поскольку мы не употребляем алкоголь и нечасто куда-то выходим допоздна, поэтому это никогда нас особенно не беспокоило», — пояснила Эллен.

Сейчас пара живет в Бразилии в течение года, пока работающий исследователем Коннор выполняет рабочий контракт. Эллен, ранее работавшая помощницей депутата парламента, взяла перерыв в карьере.

В ноябре 2026 года они надеются посетить Уругвай, который может стать их 19 страной. В декабре планируют отправиться в Чили, исследовать Патагонию, а затем продолжить путешествие в Сантьяго, Перу и тропические леса Амазонии.

Напомним, на днях украинская семья показала реальные расходы в Хургаде. Она тратит на месяц меньше многих арендаторов в крупных городах Украины. Автор видео раскрыла бюджет в Египте и дала советы тем, кто планирует переезд.

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