Как расчистить дорожки ото льда менее чем за минуту: копеечное средство работает мгновенно

Гололедица на дороге / © УНИАН

Реклама

Зимняя погода приносит не только красивые снежные пейзажи, но и опасность на дорожках и подъездах. Даже небольшой слой льда может стать причиной травм, поэтому важно заранее позаботиться о безопасности.

Кроме традиционной соли, существуют другие эффективные и доступные методы, которые помогут избежать скольжений, пишет express.

Чтобы быстро растопить лед и избежать травм, используйте обычную пищевую соду из кухни — дешевый и эффективный способ.

Реклама

Присыпьте лед содой, и он скоро начнет растапливаться. Сода не вредит окружающей среде, животным и обуви, а стоит всего несколько десятков гривен.

Чем обработать скользкие дорожки

Песок или кошачий наполнитель

Если на улице очень скользко, можно посыпать поверхность песком или специальным наполнителем для кошачьих туалетов. Он не растапливает лед, но создает шершавую поверхность, предотвращающую скольжение.

Соль и кухонные реагенты

Реклама

Традиционный метод — поваренная соль или специальные химические средства для размораживания. Они эффективны даже при сильных морозах, но могут влиять на растения и почву, поэтому используйте их умеренно.

Но этот вариант портит подошву обуви и вредит лапкам собак и кошек.

Горячие растворы

Если нужно быстро убрать тонкий лед, можно воспользоваться горячей водой. Но будьте осторожны: вода может замерзнуть снова, если температура сильно низкая. Поэтому лучше совмещать этот метод с содой или песком.

Реклама

Экологические смеси

Сочетание пищевой соды с небольшим количеством сахара или крахмала помогает льду быстрее растаять, при этом такой раствор не вредит растениям и окружающей среде.

Ручная обработка

Для небольших участков можно использовать лопату или специальный скребок, чтобы соскребать лед. Этот метод трудоемкий, но эффективный в сочетании с солью или содой.

Предварительная обработка дорожек

Чтобы предотвратить появление льда, посыпайте дорожки песком, солью или содой еще до ночных морозов. Так вы снизите вероятность образования тонкого «черного льда», который особенно опасен.

Реклама

Советы безопасности

Старайтесь избегать прямого контакта горячей воды со скользкими поверхностями при сильных морозах.

Используйте перчатки и обувь с протектором. Регулярно очищайте дорожки от снега, чтобы лед не скапливался.