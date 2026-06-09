ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
188
Время на прочтение
2 мин

Как распознать червивые черешни: одна неприметная деталь выдает испорченный товар еще на прилавке

Спелые и сладкие летние плоды черешни часто скрывают внутри неприятную живую «начинку», однако несколько неочевидных визуальных деталей позволяют мгновенно распознать испорченную партию фруктов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Черешня

Темные пятна и тусклая кожица свидетельствуют о наличии личинок в плодах черешни. / © Pixabay

Чаще всего причиной появления неприятных личинок во фруктах становится вишневая муха, массово откладывающая свои яйца в мякоть плодов черешни и вишни в середине июня. Именно поэтому ранние майские сорта обычно остаются абсолютно чистыми, тогда как поздний летний урожай нуждается в тщательной проверке.

О надежных способах обнаружения испорченных ягод пишет Pysznosci.

Визуальная проверка

Перед покупкой специалисты советуют внимательно присмотреться к внешнему виду каждой ягодки в ящике. Наличие мелких проколов, темных точек или слегка запавших участков свидетельствует о том, что насекомое уже успело отложить там свои яйца. Здоровые черешни должны иметь идеально упругую поверхность без подозрительных бурых пятен или мягких фрагментов.

Не менее важным показателем свежести и качества является естественный блеск фруктовой шкурки. Если вся партия товара выглядит тусклой и матовой, значит потеря клеточного напряжения, что значительно облегчает вредителям проникновение внутрь. Дополнительно следует обращать внимание на плодоножки, которые у свежего урожая всегда остаются упругими и ярко-зелеными.

Домашний солевой тест

Если вы приобрели черешню и хотите окончательно убедиться в чистоте плодов, можно провести элементарную проверку на собственной кухне. Для этого достаточно растворить двадцать грамм обычной поваренной соли в одном литре холодной воды. В этот раствор нужно погрузить все купленные ягоды и оставить в покое примерно на пол часа.

Соленая вода быстро изменяет осмотическое давление и полностью перекрывает личинкам доступ к кислороду, что заставляет их массово выползать наружу. После завершения процедуры черешни следует тщательно промыть под проточной водой и сразу съесть. Оставлять их на длительное хранение нельзя, ведь из-за поврежденной кожицы и воздействия воды плоды начнут быстро портиться уже через несколько часов.

Напомним, черешня является ценным источником витаминов, антиоксидантов и минералов, однако некоторым людям ее ни в коем случае нельзя есть . И даже здоровым людям не следует ее переедать, чтобы избежать проблем с пищеварением и извлечь из сезонной ягоды только пользу.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
188
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie