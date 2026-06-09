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Как распознать червивые черешни: одна неприметная деталь выдает испорченный товар еще на прилавке
Спелые и сладкие летние плоды черешни часто скрывают внутри неприятную живую «начинку», однако несколько неочевидных визуальных деталей позволяют мгновенно распознать испорченную партию фруктов.
Чаще всего причиной появления неприятных личинок во фруктах становится вишневая муха, массово откладывающая свои яйца в мякоть плодов черешни и вишни в середине июня. Именно поэтому ранние майские сорта обычно остаются абсолютно чистыми, тогда как поздний летний урожай нуждается в тщательной проверке.
О надежных способах обнаружения испорченных ягод пишет Pysznosci.
Визуальная проверка
Перед покупкой специалисты советуют внимательно присмотреться к внешнему виду каждой ягодки в ящике. Наличие мелких проколов, темных точек или слегка запавших участков свидетельствует о том, что насекомое уже успело отложить там свои яйца. Здоровые черешни должны иметь идеально упругую поверхность без подозрительных бурых пятен или мягких фрагментов.
Не менее важным показателем свежести и качества является естественный блеск фруктовой шкурки. Если вся партия товара выглядит тусклой и матовой, значит потеря клеточного напряжения, что значительно облегчает вредителям проникновение внутрь. Дополнительно следует обращать внимание на плодоножки, которые у свежего урожая всегда остаются упругими и ярко-зелеными.
Домашний солевой тест
Если вы приобрели черешню и хотите окончательно убедиться в чистоте плодов, можно провести элементарную проверку на собственной кухне. Для этого достаточно растворить двадцать грамм обычной поваренной соли в одном литре холодной воды. В этот раствор нужно погрузить все купленные ягоды и оставить в покое примерно на пол часа.
Соленая вода быстро изменяет осмотическое давление и полностью перекрывает личинкам доступ к кислороду, что заставляет их массово выползать наружу. После завершения процедуры черешни следует тщательно промыть под проточной водой и сразу съесть. Оставлять их на длительное хранение нельзя, ведь из-за поврежденной кожицы и воздействия воды плоды начнут быстро портиться уже через несколько часов.
Напомним, черешня является ценным источником витаминов, антиоксидантов и минералов, однако некоторым людям ее ни в коем случае нельзя есть . И даже здоровым людям не следует ее переедать, чтобы избежать проблем с пищеварением и извлечь из сезонной ягоды только пользу.