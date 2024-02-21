Как распознать чрезвычайно умных людей: они обладают уникальной чертой характера

Существует мнение, что умных людей можно различить с первого взгляда, но все так просто.

Ученые решили определить и систематизировать черты характера людей, обладающих чрезвычайно высокими умственными способностями. Рассказываем, по каким критериям можно установить, что человек очень умный, ссылаясь на исследования ученых.

Какая отличительная черта умных людей: исследование ученых

Когда возникает какая-то очень сложная жизненная ситуация, люди делятся на две группы. Первая группа не способна решить проблему. А вторая может легко справиться со сложностями и будет продолжать движение вперед. Такая способность напрямую связана с повышенным интеллектом, поэтому это и есть отличительная черта – способность человека справиться с любыми проблемами. И дело здесь совсем не в успешно законченной школе или высшем образовании, как пишет PsyBlog.

А дело вот в чем. Ученые во время проведения эксперимента сделали важное открытие по отношению к добросовестности – это качество, что означает усердие, организованность и надежность. У девушек прослеживается прямая связь между добросовестностью и интеллектом. Поэтому ученые пришли к выводам: девушки, которые убирают в своих комнатах, старательно учатся, соблюдают распорядок дня и свои планы, имеют более высокие показатели интеллекта.

С ребятами все совсем наоборот – те, кто склонны к расслабленности и некоторой небрежности, имеют высший IQ. Хотя это совсем не значит, что неорганизованность является признаком гениальности, но показывает довольно интересную разницу между парнями и девушками.

Как характер и темперамент человека влияет на уровень его интеллекта

Ученые также решили исследовать характер и темперамент участников эксперимента. И определили, что интроверты, предпочитающие тишину и покой, имеют высшие умственные способности и лучшие показатели в обучении. Поскольку они более спокойны, уравновешены и меньше отвлекаются от поставленных задач.

Хотя, как обнаружили ученые, речь идет не только о характере. Страх также играет незаурядную роль в достижении успехов. Студенты, которые больше волнуются за свою успеваемость, показывают лучшие результаты в обучении. Поэтому ученые пришли к выводу, что легкое беспокойство может мотивировать к достижению успехов.

В результате эксперимента ученые призвали всех причастных к образовательному процессу находить индивидуальные подходы к каждому ученику. Поскольку дети имеют как слабые, так и сильные стороны, которые можно адаптировать, чтобы учащиеся эффективно использовали все свои способности. В частности, если ребенок не очень успешен в учебе, его необходимо привлекать к другим занятиям, вне традиционных уроков.

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