ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

Как распушить пуховик после стирки: проверенный лайфгак, который поможет, когда изделие сбилось в грудки

Как вернуть объем пуховику после стирки: простой лайфхак с обычной щеткой

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как распушить пуховик

Как распушить пуховик

Многие владельцы зимней одежды сталкиваются с проблемой, когда после стирки наполнитель в куртке сбивается в комки, а сама вещь становится тонкой и теряет теплоизоляционные свойства. Даже деликатный режим при 30 градусах и использование специальных гелей не всегда гарантируют сохранение первоначального вида изделия. Однако существует действенный способ исправить ситуацию без использования специальных мячиков для стирки или выбивателей для ковров.

Как распушить пуховик в домашних условиях

Для восстановления пуховика, наполненного натуральными утиными перьями или искусственным пухом, понадобится обычная щетка для волос. Важно использовать именно щетку с густыми зубчиками, а не тонкую расческу.

Процесс восстановления выглядит следующим образом: сначала куртку нужно полностью высушить, например, на батарее или теплым способом. После полного высыхания необходимо разложить вещь на ровной поверхности и начать интенсивно, но не слишком сильно, постукивая щеткой по всей площади изделия. Зубчики щетки во время таких движений создают микровибрацию, которая эффективно разделяет слипшиеся перья внутри подложки.

Как разрыхлить пуховик // фото: @elena3imina

Как разрыхлить пуховик // фото: @elena3imina

Результат становится заметным практически мгновенно: куртка на глазах приобретает объем и становится рыхлой. По отзывам тех, кто уже испытал этот метод, после такого «массажа» верхняя одежда иногда смотрится даже лучше, чем до стирки. Этот метод является быстрым, доступным и не требует дополнительных затрат на бытовые мелочи или химчистку.

Дата публикации
Количество просмотров
302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie