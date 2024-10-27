Как рассчитать количество сухих дрожжей до свежих: держите эту простую формулу под рукой

Почти в любом рецепте выпечки свежие дрожжи можно заменить сухими и наоборот. Однако, перед этим нужно разобраться в разнице между ними и соотношении одного продукта к другому.

Прессованные дрожжи – это именно свежие или живые. В магазине их можно встретить в брикетах по 100 г. Они отличаются своеобразным ароматом, а на ощупь влажные, легко крошатся.

Сухие дрожжи бывают двух видов:

активные гранулы большого размера, чаще всего используются для приготовления пресного или сдобного теста, их можно замешивать и ставить отстаиваться на несколько часов;

быстро действующие — напоминают порошок, сразу смешиваются с мукой, тесто быстро увеличивается в объеме в несколько раз, но после повторного смешивания уже не поднимается, подходят для приготовления чебуреков, пиццы, жареных пирожков.

С быстро действующими дрожжами нужно быть осторожными. Их не используют для кулича или сдобных рулетов, потому что тесто будет плохо подниматься, не будет много пузырьков.

Если в рецепте указано количество свежих дрожжей, вы можете их заменить сухими (любым видом), однако здесь все зависит от типа готовящегося теста. К примеру, если тесто готовится из сливочного масла, сахара, яиц, то оно должно получиться тяжелым и липким. Чтобы тесто поднялось, добавляйте активные дрожжи. Потому что у действующих быстро не хватит "сил" поднять его.

Сколько нужно сухих дрожжей вместо 100 г свежих? Здесь действует простая формула: 100% свежих (живых) дрожжей — это 40% активных или 33% быстродействующих.

То есть, если в рецепте написано 100 г свежих дрожжей, то вы должны взять 40 г активных или 33 г быстродействующих.

Как рассчитать количество сухих дрожжей до свежих:

активные: 25 г свежих – 10 г сухих; 50 г свежих – 20 г сухих; 100 г свежих – 40 г сухих.

быстродействующие: 25 г свежих – 8 г сухих; 50 г свежих – 17 г сухих; 100 г свежих – 33 г сухих.



Однако не у всех на кухне есть весы, чтобы легко отмерить нужное количество сухих дрожжей. Большинство отмеряют продукты ложками. Поэтому стоит узнать, если у нас есть 1 ч. ложка сухих дрожжей, сколько это грамм свежих? В одной чайной ложке примерно 3-4 г сухих дрожжей. Теперь нужно умножить на 4 и получим 12,12 г.

То есть, в 1 ч. ложке сухих дрожжей у нас есть 12 г свежих дрожжей. А чтобы не прогадать и не испортить выпечку, можно также ориентироваться, что один пакетик сухих дрожжей обычно рассчитан на 1 кг муки.

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