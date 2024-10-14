Как рассчитать, сколько нужно дров, чтобы пережить зиму: все очень просто

Уже сейчас нужно думать о заказе дров для отопительного сезона, который вот-вот начнется.

После того, как выбрали поставщика древесины, возникает закономерный вопрос: как рассчитать, сколько нужно дров? Специалисты отмечают, что здесь все зависит от разных факторов.

Сколько дров мне нужно заготовить на зиму

Чтобы понять, следует сосчитать ежедневные расходы. Для этого используйте простую формулу:

V = 24*Q*S/(q*0.01*КПД)

Здесь:

V – расход дров в сутки (м³);

Q – теплопотери вашего дома (в кВт);

S – площадь вашего дома (м²);

q – удельная теплотворность дров (в кВт/м³);

КПД – коэффициент полезного действия котла.

Найти значение для Q и q можно в Сети. А чтобы определить теплозатраты лучше обратиться к специалисту. Однако вы всегда можете использовать приблизительные цифры. Например:

Дом с утепленной дверью и окнами — 60-70 Вт/м²;

Дом, где хорошая теплоизоляция – 40-50 Вт/м²;

Среднестатистический дом – 100-120 Вт/м².

Когда закончите расчет, обязательно умножьте на количество дней в отопительном сезоне. Здесь лучше брать больше, учитывая непредсказуемость климата в Украине.

Как правило, в среднем для обычного дома (100–120 Вт/м²) на один отопительный сезон нужно не менее 10 кубических метров дров. Однако на расход существенно влияют внешние температурные условия и влажность древесины.

Что влияет на расход дров: основные факторы

Расчет дров для отопления зависит от следующих факторов:

Объем помещения: сюда входит не только площадь дома и этажность, но и высота потолка. Климатические условия: чем сильнее мороз, тем больше придется топить. Энергоэффективность дома: если есть качественная теплоизоляция, то потребность в топливе снижается. Тип отопительной системы: современные котлы с автоматической подачей топлива имеют большую эффективность.

Теплоотдача дров: что нужно знать

Таблица со средними значениями теплоотдачи дров из древесины разных пород:

Расчет дров для отопления (таблица) / Фото: ТСН.ua

Тип дров влияет на расход, ведь древесина разных пород по-разному горит, имеет разную калорийность. Например, березовые дрова выделяют больше тепла, чем ольха или тополь. Однако, в них также больше смолы, которая может оседать на стенках дымохода. Дуб считается "золотым стандартом", потому что горит долго, имеет высокую плотность и хорошую теплоотдачу.

Влажность топлива не менее важна. Для получения максимальной энергоэффективности уровень влажности древесины не должен превышать 30%.

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