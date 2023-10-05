Как растянуть вещи после стирки: уксус, перекись и молоко спасут ситуацию

Это очень просто: как растянуть вязаные, шерстяные и хлопковые вещи, севшие после стирки.

Не спешите ставить крест на любимых вещах, которые сели после стирки. Уменьшившуюся в размере одежду еще можно спасти. Опытные хозяйки используют несколько простых трюков и для этого даже не нужно идти в магазин, чтобы купить специальные средства. Как растянуть севшие после стирки вещи простыми доступными способами – читайте дальше.

Как растянуть вязаный свитер, севший после стирки

Справиться с проблемой одежды, которая после стирки уменьшилась на несколько размеров, поможет обычный детский шампунь. Это средство может быть даже самым дешевым – эффект будет одинаково хорош. Необходимо налить шампунь в колпачок и добавить в тазик с теплой водой. В мыльный раствор положите вязаный свитер.

Замачивать вещь, которая села, следует в течение 20-ти минут, затем вытяните ее. Оберните свитер обычным полотенцем, чтобы отжать лишнюю воду. Далее просто разложите одежду на горизонтальной поверхности и дайте полностью высохнуть.

Как растянуть хлопковые вещи после стирки

Если ваша одежда из хлопка превратилась в детскую, тогда следует применить подручные средства, которые быстро справятся с проблемой.

Полотенце. Нужно выложить влажную одежду на полотенце, скатать в трубку, осторожно нажать и развернуть, а затем слегка растянуть вещь. И дать просохнуть на горизонтальной поверхности.

Нужно выложить влажную одежду на полотенце, скатать в трубку, осторожно нажать и развернуть, а затем слегка растянуть вещь. И дать просохнуть на горизонтальной поверхности. Холодная вода. Следует замочить одежду в холодной воде на 25 минут и оставить сушиться на горизонтальной поверхности.

Следует замочить одежду в холодной воде на 25 минут и оставить сушиться на горизонтальной поверхности. Уксус. Нужно легко потереть одежду губкой, смоченной в уксус 9%, повесить на вешалку и дать просохнуть.

Нужно легко потереть одежду губкой, смоченной в уксус 9%, повесить на вешалку и дать просохнуть. Специальная смесь. Необходимо развести в воде 3 ст. ложки нашатырного спирта, 1 ст. ложку водки и одну ложку скипидара. Замочить вещь в этом растворе на 30 минут, затем прополоскать в чистой воде и дать высохнуть на горизонтальной поверхности.

Необходимо развести в воде 3 ст. ложки нашатырного спирта, 1 ст. ложку водки и одну ложку скипидара. Замочить вещь в этом растворе на 30 минут, затем прополоскать в чистой воде и дать высохнуть на горизонтальной поверхности. Молоко. Смешать в равных частях молоко и горячую воду, затем замочить вещи на 30 минут. Затем прополоскать в теплой воде и дать высохнуть на горизонтальной поверхности.

Смешать в равных частях молоко и горячую воду, затем замочить вещи на 30 минут. Затем прополоскать в теплой воде и дать высохнуть на горизонтальной поверхности. Принять душ. Надеть севшую вещь и принять в ней теплый душ, растянув на себе. Затем следует снять одежду, выложить на полотенце и дать просохнуть.

Как растянуть шерстяную одежду после стирки: действенные советы

Шерстяные вещи после стирки садятся, если очень горячая вода или неправильный режим стирки. В случае с шерстью есть несколько простых эффективных методов, которые справятся с проблемой на раз.

Уксус. В тазик с теплой водой всыпать 2-3 ст. ложки уксуса, замочить одежду на 30 минут, периодически растягивая ее руками. Затем в чистой воде следует прополоскать вещь и оставить сушиться.

В тазик с теплой водой всыпать 2-3 ст. ложки уксуса, замочить одежду на 30 минут, периодически растягивая ее руками. Затем в чистой воде следует прополоскать вещь и оставить сушиться. Холодная вода. Смочить нижнюю часть одежды холодной водой, выложить вещь на горизонтальную поверхность и потянуть верхнюю часть вверх. Закрепить чем-нибудь тяжелым и оставить на 8 часов.

Смочить нижнюю часть одежды холодной водой, выложить вещь на горизонтальную поверхность и потянуть верхнюю часть вверх. Закрепить чем-нибудь тяжелым и оставить на 8 часов. Перекись. В тазик с холодной водой налить 3 ст. ложки перекиси водорода и замочить вещь на 2-3 часа. А затем оставить на горизонтальной поверхности, чтобы просохла.

В тазик с холодной водой налить 3 ст. ложки перекиси водорода и замочить вещь на 2-3 часа. А затем оставить на горизонтальной поверхности, чтобы просохла. Вешалка. Следует прополоскать одежду в теплой воде, повесить на плечики. Под тяжестью мокрой ткани вещь немного вытянется.

Следует прополоскать одежду в теплой воде, повесить на плечики. Под тяжестью мокрой ткани вещь немного вытянется. Утюг. Поставить утюг на режим с паром при минимальной температуре и отпарить одежду.

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