Как раз и навсегда избавиться от беспорядка в морозильной камере: семь действенных советов
Простые приемы помогут эффективно сохранять продукты в морозильнике, сохраняя семейный бюджет и нервы.
Вы постоянно роетесь в морозильной камере, ища нужный пакет с зеленым горошком или любимую колбаску, перекладывая горы полуфабрикатов и мороженого? Пора положить конец бесконечным поискам и превратить морозилку в идеальное, удобное и практичное хранилище.
Вот семь простых шагов, которые помогут поддерживать порядок в морозильнике, чтобы каждый пакет был на своем месте и легко попадался на глаза.
Маркируйте пакеты и контейнеры
Укажите дату и содержимое. Не надо думать, это фарш из говядины или свинины — используйте маркеры и этикетки. Это поможет избежать путаницы и не забыть, что лежит в пакете.
Ставьте продукты вертикально
Размещайте замороженные пакеты стоя, как книги на полках. Плоские пакеты объемом до 1 литра идеально подходят для соусов, фарша, грибов и нарезанных овощей — они экономят место и упрощают поиск нужного.
Следите за очередностью продуктов
Новые продукты кладите поглубже, старые — впереди. Так вы всегда будете использовать продукты вовремя и избежите выбрасывания просроченной пищи.
Разделите морозилку на зоны
Выделите отдельные отсеки для мяса, рыбы, овощей, фруктов и готовой пищи. Это облегчает ориентировку и помогает не покупать излишнее. Для зонирования можно использовать картонные коробки или контейнеры.
Избавляйтесь от лишней упаковки
Если в морозильнике лежат три полупустых контейнера с замороженной смородиной, пересыпьте все в один. Меньше лишних слоев — больше места и более простой контроль запасов.
Ведите список продуктов на дверце
Записывайте, что поступает в морозилку, а что использовано — вычеркивайте. Возможно, поначалу покажется лишним, но этот метод экономит невероятно много времени и нервов.
Планируйте дни для использования замороженных запасов
Регулярно проверяйте и используйте продукты, чтобы ничего не портилось.
Простота и осознанность — вот секрет успешного хранения продуктов и экономии семейного бюджета.