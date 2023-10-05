Как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью пищевой соды

Поможет сода: что делать, чтоб не потели окна.
Многие люди имеют проблему с чрезмерной влажностью воздуха в своих домах, которая приводит к тому, что на окнах появляется конденсат. Такая проблема связана с тем, что изнутри дома воздух значительно теплее, чем снаружи. И когда он взаимодействует с холодным стеклом окна, охлаждается и оседает на окне. Конденсат на окнах может стать причиной множества нежелательных последствий: грибка, плесени, разрушения оконных рам и неприятного запаха в доме. Но справиться с этой неприятностью поможет самая обычная пищевая сода, как именно – читайте дальше.
Раньше мы писали, как с помощью соды за 2 минуты очистить ручки кухонной плиты от застаревшего жира и грязи.
Как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды
Для этого вам понадобится один стакан соды, один стакан воды и щетка с тряпкой. Что делать, чтобы окна не потели: пошаговая инструкция
- Смешайте пищевую соду с водой в равных пропорциях, чтобы образовалась паста.
- Нанесите смесь на чистую влажную тряпку и протрите окна.
- После этого следует протереть окна еще раз, но уже чистой тряпкой.
- Сода обладает абсорбирующим эффектом, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата.
- Также этой пастой можно хорошо отчистить грязь и пятна на окнах, они будут сиять чистотой после такого средства.
Еще несколько советов, чтобы избавиться от конденсата на окнах
- Вентиляция. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Это поможет снизить влажность воздуха, поэтому удастся избежать конденсата на окнах. Для этого нужно регулярно открывать окна, можно использовать вентилятор или установить качественную вентиляционную систему.
- Влагопоглотители. Можно расставить по дому тарелки с солью, известью и рисом, они поглощают избыток влаги в воздухе. Также можно воспользоваться специальными влагопоглотителями, которые продаются в магазинах.
- Изоляция. Проверьте качество утепления вашего дома. Плохое утепление окон и дверей может вызвать конденсат на окнах. В таком случае лучше произвести утепление или купить утепляющие шторы.
- Теплый пол. Если есть возможность, можно установить пол с подогревом. Тогда будет удерживаться стабильная температура и не будет образовываться конденсат на окнах.
- Терморегуляторы. Можно на батарее установить регулирующие температуру устройства, чтобы не допускать перегрева.
- Не сушите белье в помещении. Поскольку это увеличит влажность воздуха внутри.
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