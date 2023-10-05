Как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах с помощью пищевой соды

Многие люди имеют проблему с чрезмерной влажностью воздуха в своих домах, которая приводит к тому, что на окнах появляется конденсат. Такая проблема связана с тем, что изнутри дома воздух значительно теплее, чем снаружи. И когда он взаимодействует с холодным стеклом окна, охлаждается и оседает на окне. Конденсат на окнах может стать причиной множества нежелательных последствий: грибка, плесени, разрушения оконных рам и неприятного запаха в доме. Но справиться с этой неприятностью поможет самая обычная пищевая сода, как именно – читайте дальше.

Раньше мы писали, как с помощью соды за 2 минуты очистить ручки кухонной плиты от застаревшего жира и грязи.

Как избавиться от конденсата на окнах с помощью соды

Для этого вам понадобится один стакан соды, один стакан воды и щетка с тряпкой. Что делать, чтобы окна не потели: пошаговая инструкция

Смешайте пищевую соду с водой в равных пропорциях, чтобы образовалась паста. Нанесите смесь на чистую влажную тряпку и протрите окна. После этого следует протереть окна еще раз, но уже чистой тряпкой. Сода обладает абсорбирующим эффектом, поэтому будет предотвращать возникновение конденсата. Также этой пастой можно хорошо отчистить грязь и пятна на окнах, они будут сиять чистотой после такого средства.

Еще несколько советов, чтобы избавиться от конденсата на окнах

Вентиляция. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении. Это поможет снизить влажность воздуха, поэтому удастся избежать конденсата на окнах. Для этого нужно регулярно открывать окна, можно использовать вентилятор или установить качественную вентиляционную систему. Влагопоглотители. Можно расставить по дому тарелки с солью, известью и рисом, они поглощают избыток влаги в воздухе. Также можно воспользоваться специальными влагопоглотителями, которые продаются в магазинах. Изоляция. Проверьте качество утепления вашего дома. Плохое утепление окон и дверей может вызвать конденсат на окнах. В таком случае лучше произвести утепление или купить утепляющие шторы. Теплый пол. Если есть возможность, можно установить пол с подогревом. Тогда будет удерживаться стабильная температура и не будет образовываться конденсат на окнах. Терморегуляторы. Можно на батарее установить регулирующие температуру устройства, чтобы не допускать перегрева. Не сушите белье в помещении. Поскольку это увеличит влажность воздуха внутри.

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