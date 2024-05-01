Как раз и навсегда избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях: что нужно сделать

Зеленый мох или налет на стволе портит не только общий вид плодового дерева, он может нанести значительный вред растению.

Если на фруктовых деревьях вашего сада появился мох, значит, на участке высокая влажность. Сам по себе лишайник не несет никакой угрозы, однако если его становится очень много, дерево может погибнуть. Рассказываем, как быстрее всего избавиться от мха и лишайников на фруктовых деревьях.

Как избавиться от мха и лишайников на плодовых деревьях

Эксперты рекомендуют проводить обработку деревьев при появлении такой неприятности дважды в год – осенью и ранней весной. Есть несколько действенных методов, которые помогут справиться с неприятностью. Однако рекомендуется бороться с мхом до того, как появятся почки, иначе дерево может просто погибнуть.

Опытные хозяева пользуются для борьбы с мхом железным купоросом, он считается самым надежным средством. Для этого нужно приготовить раствор 5%. Возьмите 500 г железного купороса и разведите в 10 литрах воды. Отделайте этим раствором стволы деревьев и скелетные ветки, через неделю от мха не останется и следа.

Все остатки лишайника можно соскоблить вручную деревянной лопаткой. Оставшейся после обработки деревьев жидкостью можно обработать почву. Железный купорос хорошо убивает вредителей и болезни, которые есть в земле.

Как уничтожить мох на плодовых деревьях с помощью народных методов

Если вы упустили раннюю весну и мох остался на стволах деревьев вашего сада, от него можно избавиться с помощью народного метода, который будет безопасен для растений. Для этого нужно взять килограмм соли, два килограмма древесной золы, натереть два бруска хозяйственного мыла, все составляющие соединить и тщательно перемешать. Залейте смесь 10 литрами воды и доведите до кипения периодически помешивая. Затем готовую жидкость нужно охладить и обработать стволы деревьев.

После того как средство отработает, мох начнет отваливаться от стволов. Надо аккуратно убрать остатки и побелить деревья. Для побелки возьмите 2 килограмма гашеной извести и разведите в ведре воды, равномерно нанесите смесь на стволы деревьев, где раньше был мох. Важно проводить побелку деревьев в сухую погоду, иначе процедура будет бесполезной.

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