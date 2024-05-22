Как разговаривать с подростками: психологи назвали восемь фраз, которые родители не должны говорить детям

Налаживание отношений с ребенком-подростком поможет поддержать психическое здоровье ребенка, будет способствовать его эмоциональному развитию и социализации. Когда ребенок растет, взрослеет, разговор, беседа с ним является первым способом продемонстрировать ему свою любовь и уважение.

Как правильно общаться с подростком, какие ошибки следует избегать, чем можно настроить подростка против себя, или просто травмировать его психику.

Психологи составили общий список фраз, которые родители не должны говорить своим детям-подросткам во избежание проблем.

«Это не такое уж важное дело». То, что кажется вам пустяком, второстепенным, может казаться вашему сыну или дочери достаточно значимым. После таких слов подросток решит, что его игнорируют, в лучшем случае его неправильно поняли. В следующий раз ребенок может уже не захотеть делиться с вами своими проблемами и переживаниями. «Почему ты не можешь больше походить на брата, сестру, друга?». Такие сравнения вредны в любом возрасте, прежде всего потому, что они разрушают самооценку. А как объясняют эксперты, именно здоровая самооценка помогает противостоять манипуляциям. Родители не должны разрушать его подобными сравнениями. " Наслаждайтесь жизнью сейчас, пока у тебя не возникнут взрослые обязанности или реальные проблемы". Взрослые часто забывают, что восприятие детства и подростковых лет как лучшей части жизни возможно только в ретроспективе по сравнению с опытом взрослой жизни. Для подростка, еще не знающего взрослой жизни, его проблемы очень серьезны и важны. "Ты должен…". Как отмечают психологи, в любом случае родители не должны начинать разговор с подростком с директив. В начале разговора подросток должен почувствовать, что его слушают, что его мнение учтено, и только после этого следует предлагать свое мнение и советы. «Ты такой безответственный». Что может быть более обидным для ребенка, чем эта фраза. По всей вероятности, она даже заставит его обороняться. Кроме того, эта фраза, кроме критики, не дает ребенку никакой информации, как исправить ситуацию. Забудьте о ней. "С такой скоростью, таким образом у тебя ничего не получится". Вам может казаться, что говоря это, вы экономите ребенку время и силы, указываете на ошибочный подход. Но для ребенка это звучит как атака на его самооценку, которая может лишь усилить его неуверенность в себе. В конце концов он может просто бросить начатое дело. «Неважно, что о вас думают другие». Опять же, эту истину можно понять только с высоты жизненного опыта взрослый человек. Но для подростка часто нет ничего важнее, чем мнение сверстников. Поэтому, если вашего сына или дочь огорчили слова сверстников, поговорите с ним, продемонстрируйте свое понимание и сострадание, успокойте ребенка и объясните, как следует воспринимать сказанное. «Это случилось также со мной, когда я был в твоем возрасте». Соблазнительно рассказать о подобном опыте, который вы пережили, таким образом демонстрируя свое сочувствие, но именно в таком виде оно не всегда нужно детям. Вместо того, чтобы рассказывать о своем опыте, вспомните, что вы испытывали в подобной ситуации, и спросите подростка, чувствовал ли он что-либо подобное.

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