Как разложить продукты в холодильнике к праздникам, чтобы ничего не испортилось: советы

Холодильник / © pexels.com

Независимо от того, готовите ли вы праздничный стол или просто закупаете продукты на неделю, выясняется, что большинство людей неправильно организует пространство в холодильнике. Это может привести к порче пищи, потере свежести и даже риску размножения бактерий.

Об этом сообщает Daily mail.

Эксперты по правам потребителей «Which?» объяснили, что температура в вашем холодильнике значительно отличается от полки к полке. Поэтому очень важно логично распределять продукты. Слишком плотная упаковка, когда продукты на одной полке касаются полки выше, препятствует циркуляции холодного воздуха. Это повышает температуру и способствует размножению микробов.

Ключ к безопасности: как распределить продукты

Чтобы обеспечить свежесть продуктов, соблюдайте это правило:

Нижняя полка: это самая холодная часть холодильника. Здесь следует хранить сырое мясо, птицу и рыбу (включая крупные продукты, такие как индейка). Это предотвращает «стекание» сырых соков на другие продукты. Средние полки: здесь размещают готовые блюда, полуфабрикаты, колбасные изделия и другие мясные нарезки, не поместившиеся на нижнюю полку. На верхних средних полках лучше всего хранить соусы и приправы. Верхняя полка и дверные полки: здесь теплее всего. Это идеальное место для молочных продуктов (творог, масло), поскольку они менее скоропортящиеся. Также здесь размещают десерты на основе сливок (кремовые торты).

Для овощей и фруктов лучше использовать ящики. Из-за особого климата и влажности эти ящики лучше всего подходят для брюссельской капусты.

Также можно хранить продукты в амбаре. Большинство других овощей, включая пастернак, морковь, лук, чеснок и картофель, отлично сохраняются при комнатной температуре. Также не стоит охлаждать помидоры, бананы и дыни.

Чтобы освободить место, помните, что рождественский пудинг и выпечка (хлеб, рождественский пирог, пирожки с фаршем) можно хранить при комнатной температуре.

Советы во избежание пищевого отравления

Эксперты напоминают о важности безопасности:

Используйте пищевой термометр, чтобы убедиться, что еда достигла безопасной внутренней температуры.

Не размораживайте замороженные продукты на столешнице. Делайте это только в холодильнике, в микроволновке или в холодной воде.

Охлаждайте скоропортящиеся продукты в течение двух часов после покупки.

Напомним, приготовление 12 традиционных блюд для рождественского ужина 2025 будет стоить среднестатистической семье примерно 1374 грн. Самыми дорогими блюдами остаются жареная рыба, кутья и компот.

Ранее сообщалось, что глава Союза украинского крестьянства Иван Томич прогнозирует, что перед рождественскими праздниками и Новым годом цены на определенные продукты вырастут примерно на 10%.