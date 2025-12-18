Как размножать герань: метод "в пакете" без полива и лишних хлопот

Как размножать герань

Осенняя обрезка герани — это не просто гигиеническая процедура, а возможность получить много новых растений. Вместо того, чтобы просто поставить черенки в воду, попробуйте способ укоренения в пакетах. Это похоже на настоящую магию: корни появляются буквально на глазах, а вам при этом не нужно бегать с лейкой или переживать, что земля пересохнет.

Благодаря этому методу и своевременному прищипыванию весной вы получите не длинный одинокий побег, а пышную цветущую шапку.

Как размножать герань: подробная инструкция

Обрезание и подготовка черенков

Когда герань отцветает, а стебли начинают вытягиваться и лысеть — пора действовать. Основной куст мы укорачиваем, оставляя над землей всего 3–4 почки. Срезанные ветки станут нашими черенками.

Для черенков выберите самые крепкие стебли и нарежьте их на кусочки длиной примерно 15 см. Срез делайте косым, прямо под узлом (местом, откуда растут листья). Нижние листья обязательно уберите, чтобы они не начали гнить во время укоренения.

Создаем идеальный субстрат

Для того, чтобы корнями было легко пробиться, почва должна быть легкой и «дышать». Смешайте обычную универсальную торфяную почву с перлитом в равных частях (1:1). Смесь нужно немного увлажнить: она должна держать форму, если сжать ее в кулаке, но при этом легко рассыпаться, не оставляя на руках грязи.

Секрет размножения в пакете

Возьмите небольшие полиэтиленовые пакеты (лучше всего подойдут те, что с зип-застежкой). Насыпьте туда подготовленную смесь, воткните нижнюю часть черенков и плотно закройте пакет.

Внутри создастся особый микроклимат: влага не испаряется, а циркулирует по кругу. Именно поэтому поливать черенки в течение следующего месяца вообще не нужно. Установите пакеты в светлом месте (но не под прямые лучи солнца) при температуре около 18 °C.

Проверка и пересадка

Приблизительно через месяц сквозь прозрачные стенки пакета вы увидите здоровые белые корни. Это сигнал, что растения готовы к жизни в собственном горшке.

Чтобы получить действительно густой куст, не сажайте один черенок на горшок. Возьмите 4–5 штук и высадите их вместе в одну емкость с хорошим дренажом. Групповая посадка — это самый быстрый путь к пышной «шапке» на подоконнике.

Формирование куста

После посадки важно не дать герани просто расти вверх. Поскольку зимой света маловато, молодые побеги начнут тянуться к окну. Отсчитайте от уровня земли 3–4 почки и осторожно прищепите (отломайте) верхушку. Это заставит растение выпускать боковые побеги. В результате куст станет плотным, компактным, а весной порадует вас невероятно обильным цветением.