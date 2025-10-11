- Дата публикации
Как размножить розы без затрат: простой пошаговый метод, работающий всегда
Размножить розы без затрат вполне возможно.
Размножение роз черенками позволяет легко вырастить больше цветов для вашего сада. Лучше всего проводить эту процедуру в конце весны или в начале лета.
Как правильно размножать розы, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.
Как размножать:
Найдите стебли с отцветшими розами. Они будут гибкими и не очень деревянистыми.
Срежьте стебли длиной от 25 до 30 сантиметров и удалите отцветшие розы.
Очистите нижнюю часть стебля до середины, удалив листья и колючки.
Окунуть стебель в воду.
С помощью карандаша сделайте отверстие в почве, чтобы роза была посажена до середины стебля. Поместите в один горшок четыре черенка.
Полейте черенки и поставьте их в защищенное от прямых солнечных лучей место в саду.
Их можно накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом и закрепить пакет в грунте, убедившись, что над черенками достаточно места.
Садоводы говорят, что только что размноженные розы могут быть несколько деликатными. Важно уделять им особый уход в течение периода приживления.
Когда черенок имеет уже несколько сантиметров здоровых корней, его следует пересадить на хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не мокрой почвой. Также важно защищать их от резкого дневного солнца, пока не начнут расти новые листья.
Приблизительно через 4-6 недель следует слегка подкормить розы удобрением. Это поможет растениям создать более мощную корневую систему на следующий год.
