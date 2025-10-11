Как размножить розы без затрат: простой пошаговый метод, работающий всегда

Розы. / © unsplash.com

Размножение роз черенками позволяет легко вырастить больше цветов для вашего сада. Лучше всего проводить эту процедуру в конце весны или в начале лета.

Как правильно размножать розы, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Как размножать:

Найдите стебли с отцветшими розами. Они будут гибкими и не очень деревянистыми. Срежьте стебли длиной от 25 до 30 сантиметров и удалите отцветшие розы. Очистите нижнюю часть стебля до середины, удалив листья и колючки. Окунуть стебель в воду. С помощью карандаша сделайте отверстие в почве, чтобы роза была посажена до середины стебля. Поместите в один горшок четыре черенка. Полейте черенки и поставьте их в защищенное от прямых солнечных лучей место в саду. Их можно накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом и закрепить пакет в грунте, убедившись, что над черенками достаточно места.

Садоводы говорят, что только что размноженные розы могут быть несколько деликатными. Важно уделять им особый уход в течение периода приживления.

Когда черенок имеет уже несколько сантиметров здоровых корней, его следует пересадить на хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не мокрой почвой. Также важно защищать их от резкого дневного солнца, пока не начнут расти новые листья.

Приблизительно через 4-6 недель следует слегка подкормить розы удобрением. Это поможет растениям создать более мощную корневую систему на следующий год.

Напомним, мы писали о том, как спасти розы от морозов.