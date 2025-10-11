ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
905
Время на прочтение
2 мин

Как размножить розы без затрат: простой пошаговый метод, работающий всегда

Размножить розы без затрат вполне возможно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Розы.

Розы. / © unsplash.com

Размножение роз черенками позволяет легко вырастить больше цветов для вашего сада. Лучше всего проводить эту процедуру в конце весны или в начале лета.

Как правильно размножать розы, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Как размножать:

  1. Найдите стебли с отцветшими розами. Они будут гибкими и не очень деревянистыми.

  2. Срежьте стебли длиной от 25 до 30 сантиметров и удалите отцветшие розы.

  3. Очистите нижнюю часть стебля до середины, удалив листья и колючки.

  4. Окунуть стебель в воду.

  5. С помощью карандаша сделайте отверстие в почве, чтобы роза была посажена до середины стебля. Поместите в один горшок четыре черенка.

  6. Полейте черенки и поставьте их в защищенное от прямых солнечных лучей место в саду.

  7. Их можно накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом и закрепить пакет в грунте, убедившись, что над черенками достаточно места.

Садоводы говорят, что только что размноженные розы могут быть несколько деликатными. Важно уделять им особый уход в течение периода приживления.

Когда черенок имеет уже несколько сантиметров здоровых корней, его следует пересадить на хорошо подготовленную грядку с равномерно влажной, но не мокрой почвой. Также важно защищать их от резкого дневного солнца, пока не начнут расти новые листья.

Приблизительно через 4-6 недель следует слегка подкормить розы удобрением. Это поможет растениям создать более мощную корневую систему на следующий год.

Напомним, мы писали о том, как спасти розы от морозов.

Дата публикации
Количество просмотров
905
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie