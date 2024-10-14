Как разморозить мясо за 15 мин без микроволновки: проверенные способы

Мясо можно разморозить как за час, так и за 10 минут.

Если вы забыли заранее выложить мясо из морозильной камеры – не беда. Ведь есть много способов, которые позволят вам быстро разморозить мясо.

Дальше рассказываем, как это сделать.

Размораживание через 10 минут

Вам понадобится:

герметичный пакет,

две кастрюли

горячая вода.

Мясо кладем в закрываемый герметичный пакет (например, для замораживания). Одну кастрюлю ставим дном вверх в кухонной раковине. Уложите сверху пакет с мясом. Сверху на мясо поставьте кастрюлю с горячей водой.

Давление и тепло помогут быстро разморозить мясо.

Размораживание через 20 минут

Быстро разморозить мясо можно маринованием.

Кислотность быстро поднимет температуру и это будет способствовать быстрому размораживанию.

Налейте в емкость теплую воду и добавьте немного уксуса (три столовых ложки). Положите мясо в воду и дайте ему пропитаться. Переверните 2-3 раза, чтобы оно полностью пропиталось водой с уксусом. Дайте мясу постоять в емкости с горячей. водой несколько минут", — говорится в сообщении.

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