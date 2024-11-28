Как разморозить мясо за 5 минут: без микроволновки, с использованием всего двух продуктов из кухни

Обычно приготовление мясных блюд требует предварительного размораживания мяса. Однако достать его из морозильной камеры вовремя выходит не всегда. К счастью, существует два метода, как через 5 минут разморозить любой кусок мяса.

В момент дефицита времени чаще всего повара пользуются микроволновкой, чтобы разморозить мясо. Однако она есть не у всех, а потому важно знать и об альтернативных способах.

Обычно размораживание мяса – это длительный процесс, особенно если кусок достаточно большой. Но опытные кулинары знают два метода, которые помогают сделать это за 5-10 минут, не используя специальных устройств. При этом в качестве мяса это никак не отразится.

Первый способ заключается в использовании воды и соли. Налейте в глубокую емкость воду, добавьте 1-2 ст. ложки соли и окуните кусок мяса, который вы хотите разморозить. Важно, чтобы вода полностью покрыла продукт.

Соль быстро и эффективно расщепляет лед. Через 5 минут проверьте степень размораживания. Этого времени должно быть достаточно, если кусок невелик. Если мясо не совсем мягкое, оставьте еще на 5 минут.

Дпугий способ похож на первый, однако имеет одно существенное отличие. В миску также нужно налить примерно 1,5 л воды из крана, добавить 2 ст. ложки соли, но еще налить столько же столового уксуса. Предварительно замороженное мясо следует немного отбить молотком, чтобы образовавшиеся трещины и размораживание было более эффективным.

Затем кусок мяса нужно поместить в целлофановый пакет, завязать его, погрузить в подготовленную воду, а сверху обязательно прижать чем-нибудь тяжелым. Соль и уксус вступят в реакцию, которая повысит температуру мяса. При этом структура и польза продукта останутся неизменными.

Как нельзя размораживать мясо

Существует много распространенных ошибок, которые совершают повара во время размораживания мяса. Важнейшей из них является погружение в теплую воду или выкладывание на стол. Кроме того, что эти методы продолжались по времени, они еще и опасны для здоровья. Так создаются безупречные условия для образования микробов.

Самой безопасной температурой для размораживания мяса есть 4 градуса тепла. А для этого продукт следует поместить в холодильник на нижнюю полку. Конечно, тогда мясо будет размораживаться около 12 часов. Поэтому лучше всего просто положить продукт на ночь.

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