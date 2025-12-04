Как разморозить рыбу, чтобы не отравиться

Рыбу считают необходимым элементом здорового рациона / © Associated Press

Многие замороженные виды рыбы продаются в вакуумной пластиковой упаковке для сохранения свежести. Многие размораживают ее просто в этой упаковке — в частности, подогревая в микроволновке или горячей воде. Однако такой способ может серьезно навредить здоровью, а иногда даже вызвать ботулизм — опасное пищевое отравление.

Как правильно разморозить рыбу

Один из самых популярных и одновременно простых способов размораживания любой рыбы состоит в том, что нужно перевести продукт из морозильной камеры в холодильник.

Там рыба будет постепенно и безопасно таять. Единственный минус в том, что такой вариант не отличается особой быстротой.

Если времени для постепенного размораживания у вас нет, то положите замороженную рыбу в кастрюлю с холодной водой.

Обычно, когда у вас мало времени, первое, что приходит в голову — это разморозить рыбу в микроволновке. Хотя этот метод быстр, он часто неэффективен. Микроволновая печь не всегда выполняет функцию размораживания. Это происходит потому, что распределение тепла в микроволновке неравномерно. Это означает, что одна часть продукта будет готовиться, а другая будет оставаться замороженной. Рыба обычно чувствительно реагирует на малейшие изменения температуры.

Использование теплой воды для размораживания может подпортить текстуру рыбы и повысить риск пищевых заболеваний.

Размороженная рыба должна иметь такой же запах и консистенцию, как и свежая. Размороженную рыбу можно хранить в холодильнике до 24 часов.

Важно: неправильные методы могут привести к потенциальным пищевым заболеваниям, включая риск отравления.

