Как размягчить говядину во время приготовления разными способами: добавьте эти пять ингредиентов

Большинство украинцев не покупают говядину не только из-за более высокой стоимости, но и из-за того, что ее не всегда получается вкусно приготовить. Нередко это мясо получается жестким.

Если говорить с точки зрения пищевой ценности, то говядина является очень полезным видом мяса. В ней содержится много белка, железа, витаминов группы В. Однако очень важно выбрать качественный кусок в магазине, потому что именно с этого начинается приготовление мягкой говядины.

Как выбрать качественную говядину в магазине

Самыми популярными блюдами из говядины являются гуляш и разные рулеты. Если вы выбираете для рулета, то отдавайте предпочтение молодому мясу с добавлением жира. Тогда блюдо получится нежным и сочным. Обратите внимание на мраморность (жировые прослои, улучшающие текстуру и вкус мяса). Жир должен иметь белый или светло-желтый оттенок без признаков потемнения. Жирная говядина хорошо подходит и для приготовления гуляша, ведь она делает блюдо более ароматным и мягким.

Уделите внимание также и свежести мяса. Сама говядина должна быть твердой, алого цвета. После нажатия мясо должно с легкостью возвращаться в свою форму, а его поверхность не должна быть скользкой.

Если приобретаете говядину в упаковке, обращайте внимание на дату упаковки и условия ее хранения. Без упаковки мясо можно дополнительно проверить на запах.

Что сделать, чтобы говядина была мягкой

Говядину можно тушить, жарить, запекать и даже варить. Каждый из этих методов предполагает использование определенных уловок и трюков, чтобы ускорить процесс и сделать мясо мягким и сочным.

Тушение

Если вы готовите гуляш, то точно будете тушить говядину. Сначала мясо недолго обжаривают, затем добавляют уксус столовый, заливают теплой водой или бульоном и ставят на небольшой огонь. Во время тушения, если видите, что мясо не размягчается, можно добавить бальзамический или винный уксус, который делает говядину более нежной.

Также в середине процесса можете добавить несколько кусочков киви. Во фрукте содержится аскорбиновая кислота, благодаря которой мясо приготовится побыстрее.

Говядина станет значительно более мягкой, если добавить пищевую соду. Во время приготовления хватит всего щепотки этого продукта и мясо станет нежным.

Жарение

Готовя стейки, говядину жарят на сковороде. Здесь важно запомнить одно правило — не солить мясо, потому что тогда оно станет твердым. Дополнительно говядина должна быть комнатной температуры. Используйте для жарки как можно меньше растительного масла, ведь в говядине и так много жира. А разогревайте сковороду до максимально горячей температуры.

Запекание

Если вы собираетесь готовить ростбиф, сначала кусок говядины слегка обжаривают на сковороде. Тогда в конце приготовления мясо будет гораздо более мягким. Духовку устанавливайте на температуру не выше 100 градусов. Помните, что говядина тогда запекается не менее нескольких часов. Например, 1 кг мяса готовится не менее 3,5 часов к мягкости.

Варка

Говядину часто берут, чтобы приготовить борщ или бульон. Продолжительность варки до мягкости зависит от вида и размера мяса, и обычно она занимает не менее 1,5 часов. Но здесь важно, чтобы кусок был полностью покрыт водой.

Читайте также: