Как разносить босоножки и спасти ноги от натирания: действенные лайфхаки

Простые советы помогут навсегда забыть о мозолях летом / © Фото из открытых источников

Реклама

Лето всегда приносит радость от теплых дней, но часто омрачается болезненными ощущениями от новой открытой обуви . Чтобы любимая пара не превратила приятную прогулку в настоящую пытку, стоит заранее подготовить ноги и сами босоножки.

Итак, ТСН.ua собрал для вас советы экспертов, которые гарантированно помогут навсегда забыть о дискомфорте и болезненных мозолях от летней обуви.

Реклама

Как разносить новую пару и подготовить кожу

Если вы приобрели новые кожаные босоножки, оказавшиеся слишком тесными, их можно легко растянуть с помощью обычного спирта. Специалисты советуют щедро смочить внутреннюю и наружную поверхность обуви этим раствором, а затем походить в ней несколько часов. Для лакированных материалов лучше использовать жирный крем, который наносят на внутреннюю сторону на два-три часа перед непродолжительным ношением.

Реклама

Иностранные специалисты также рекомендуют обратить внимание на натуральные масла, такие как кокосовое или оливковое, прекрасно смягчающие жесткие края кожаных ремешков. Американское медицинское издание HealthLine утверждает , что регулярное втирание масла делает материал значительно более мягким и менее абразивным для нежной кожи стоп. В то же время для летних моделей можно применить метод увлажнения водой перед разносом, что позволяет материалу быстрее принять форму вашей ноги.

Кроме подготовки самого материала, очень важно правильно подобрать размер и фасон, ведь слишком свободные или чрезмерно узкие модели все равно будут сильно травмировать эпидермис. Ортопеды отмечают необходимость надежной фиксации стопы с помощью удобных ремешков, что существенно уменьшает площадь трения во время активной ходьбы. Если вы не уверены в своем выборе, обязательно разнашивайте обновку дома короткими интервалами, чтобы кожа успела адаптироваться к новым точкам контакта.

Жара, влажность и скорая помощь при трении

Повышенное потоотделение в летние дни является главным врагом комфорта, поскольку влажная кожа гораздо быстрее подвергается механическим повреждениям. Чтобы избежать появления неприятных волдырей, эксперты предлагают пользоваться специальными антиперспирантами для ног или одевать незаметные тонкие следы, создающие дополнительный защитный барьер. Если определенный участок все же начал краснеть, идеальным решением станет нанесение небольшого количества обычного вазелина, который обеспечит плавное скольжение обуви по эпидермису.

Когда вы планируете долгое путешествие или длительную прогулку, всегда имейте под рукой так называемый аварийный набор, в который обязательно входят качественные бактерицидные пластыри или специальные подушки гелевые. Почувствовав наименьшее жжение, необходимо немедленно остановиться и заклеить уязвимое место, не дожидаясь момента образования болезненной раны. Современные материалы вроде молескина или хирургической бумажной ленты надежно держатся на стопе даже при условии интенсивного потоотделения, гарантируя надежную защиту в течение всего дня.

Реклама

Что делать, если волдырь уже появился

В ситуациях, когда меры предосторожности не сработали и волдырь таки образовался, важнейшим правилом является сохранение его целостности. Медики категорически запрещают прокалывать такие образования самостоятельно, ведь верхний слой кожи выполняет роль стерильной природной повязки, защищающей глубокие ткани от попадания опасных бактерий. Вместо этого следует осторожно промыть пораженный участок чистой водой с мылом, аккуратно промокнуть его досуха и закрыть мягким пластырем.

Для ускорения процесса заживления можно использовать проверенные средства, которые быстро снимают воспаление и эффективно успокаивают раздражение. Зарубежные дерматологи часто предлагают наносить на поврежденную зону чуть-чуть геля алоэ вера или обычного меда, которые славятся своими мощными антибактериальными свойствами. Также отлично работает чистый медицинский вазелин, который создает надежный защитный барьер и поддерживает оптимальный уровень влажности для быстрой регенерации тканей.

Во время лечения категорически не рекомендуется использовать агрессивные спиртовые растворы, йод или зеленку, поскольку они могут вызвать дополнительный химический ожог поврежденного эпидермиса. Если водянка случайно лопнула сама, ее нужно очень осторожно обработать мягким антисептиком и наложить чистую марлевую повязку или специальный гидроколлоидный пластырь, хорошо поглощающий лишнюю жидкость. До полного заживления раны придется временно отказаться от той пары босоножек, которая стала причиной травмы, заменив ее максимально удобной закрытой обувью.

Всегда следите за состоянием пораженного участка, ведь игнорирование тревожных симптомов может быстро привести к серьезным осложнениям для всего организма. Появление сильного отека, пульсирующей боли, выраженной красноты вокруг раны или мутных гнойных выделений является четким сигналом о начале острого инфекционного процесса. При наличии таких опасных признаков любое самолечение становится крайне рискованным, поэтому единственным верным решением будет немедленный визит к квалифицированному врачу.

Реклама

Напомним, стильный вид обуви часто скрывает риски для суставов и здоровья стоп . Эксперт рассказала, почему популярные модели вызывают боль и как подобрать безопасную пару, чтобы не «убить» ноги.

Новости партнеров