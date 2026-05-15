Как разогреть пиццу, чтобы она была хрустящей и вкусной: метод, который меняет все

Лучший способ разогреть пиццу / © unsplash.com

Реклама

На самом деле существует несколько проверенных способов, как вернуть пике вкус, аромат и аппетитную хрустящую корочку.

Рассказываем, как правильно разогреть пиццу в духовке, на сковороде, в микроволновке и современных кухонных гаджетах — и какой метод считается самым лучшим.

Почему пицца портится после разогрева

Основная проблема — влага. После хранения в холодильнике тесто впитывает влагу, а творог теряет свою тягучесть. Если просто поставить пиццу в микроволновку, она нагревается неравномерно: верх становится горячим, а основание — мягким и «резиновым».

Реклама

Именно поэтому важно выбирать методы, восстанавливающие текстуру, а не просто подогревающие блюда.

Лучший способ: сковорода с крышкой

Один из самых эффективных способов — разогрев пиццы на сковороде.

Как это сделать:

разогреть сковороду на среднем огне;

положить кусок пиццы без растительного масла;

прогревать 1–2 минуты, чтобы низ стал хрустящим;

добавить несколько капель воды рядом (не на пиццу);

накрыть крышкой еще на 2–3 минуты.

В результате творог равномерно расплавляется, а основание остается хрустящим.

Реклама

Духовка: идеально для нескольких кусков

Духовка — классический способ, который лучше всего подходит, если нужно разогреть сразу несколько порций.

Как действовать:

разогреть духовку до 180–190°C;

выложить пиццу на разогретый противень;

запекать 8–12 минут.

Такой метод обеспечивает равномерный нагрев и хорошо восстанавливает текстуру теста.

Аэрофритюрница — новый фаворит

В последнее время все большую популярность набирает аэрофритюрница. Она работает как компактная конвекционная печь и дает максимально хрустящий результат.

Реклама

Достоинства:

скорость (2–5 минут);

хрустящая корочка;

равномерное прогревание.

Именно этот способ часто называют лучшим для одного-двух ломтиков пиццы.

Микроволновка: быстро, но не идеально

Самый распространенный вариант — микроволновка, но имеет существенный минус: пицца становится мягкой и «резиновой».

Как немного улучшить результат:

Реклама

положить под пиццу бумажное полотенце;

подогревать на средней мощности;

не превышать 30–60 секунд.

Это поможет избежать чрезмерной влаги, но хрустящей корочки не будет.

Можно ли разогревать пиццу в коробке

Специалисты не советуют это делать. Картон может выделять неприятный запах, а также не рассчитанный на высокие температуры. Это не только ухудшает вкус, но может быть опасно.

Новости партнеров