Как разогреть пиццу, чтобы она была хрустящей и вкусной: метод, который меняет все
Холодная пицца из холодильника — знакомая ситуация почти каждому. Но еще больше знакомо разочарование, когда после разогрева она становится мягкой, резиновой или пересушенной.
На самом деле существует несколько проверенных способов, как вернуть пике вкус, аромат и аппетитную хрустящую корочку.
Рассказываем, как правильно разогреть пиццу в духовке, на сковороде, в микроволновке и современных кухонных гаджетах — и какой метод считается самым лучшим.
Почему пицца портится после разогрева
Основная проблема — влага. После хранения в холодильнике тесто впитывает влагу, а творог теряет свою тягучесть. Если просто поставить пиццу в микроволновку, она нагревается неравномерно: верх становится горячим, а основание — мягким и «резиновым».
Именно поэтому важно выбирать методы, восстанавливающие текстуру, а не просто подогревающие блюда.
Лучший способ: сковорода с крышкой
Один из самых эффективных способов — разогрев пиццы на сковороде.
Как это сделать:
разогреть сковороду на среднем огне;
положить кусок пиццы без растительного масла;
прогревать 1–2 минуты, чтобы низ стал хрустящим;
добавить несколько капель воды рядом (не на пиццу);
накрыть крышкой еще на 2–3 минуты.
В результате творог равномерно расплавляется, а основание остается хрустящим.
Духовка: идеально для нескольких кусков
Духовка — классический способ, который лучше всего подходит, если нужно разогреть сразу несколько порций.
Как действовать:
разогреть духовку до 180–190°C;
выложить пиццу на разогретый противень;
запекать 8–12 минут.
Такой метод обеспечивает равномерный нагрев и хорошо восстанавливает текстуру теста.
Аэрофритюрница — новый фаворит
В последнее время все большую популярность набирает аэрофритюрница. Она работает как компактная конвекционная печь и дает максимально хрустящий результат.
Достоинства:
скорость (2–5 минут);
хрустящая корочка;
равномерное прогревание.
Именно этот способ часто называют лучшим для одного-двух ломтиков пиццы.
Микроволновка: быстро, но не идеально
Самый распространенный вариант — микроволновка, но имеет существенный минус: пицца становится мягкой и «резиновой».
Как немного улучшить результат:
положить под пиццу бумажное полотенце;
подогревать на средней мощности;
не превышать 30–60 секунд.
Это поможет избежать чрезмерной влаги, но хрустящей корочки не будет.
Можно ли разогревать пиццу в коробке
Специалисты не советуют это делать. Картон может выделять неприятный запах, а также не рассчитанный на высокие температуры. Это не только ухудшает вкус, но может быть опасно.