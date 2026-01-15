- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 1 мин
Как разогреть при блекауте: украинка поделилась действенным лайфхаком
В сети набирает популярность простой метод, который позволяет разогреть пищу без микроволновки с помощью обычной кухонной утвари.
Из-за усиления графиков отключения электроэнергии украинцам приходится адаптироваться к новым условиям жизни. Одной из наиболее распространенных проблем остается приготовление или разогрев пищи, когда электрическая плита или микроволновка недоступны.
Об этом рассказала блогер Марина в TikTok.
Этот метод базируется на принципе водяной бани или приготовлении на пару, что является прекрасной альтернативой микроволновке. Для реализации лайфгака не требуется специального оборудования, все компоненты найдутся на любой кухне:
кастрюля среднего размера;
металлическое сито, подходящее по диаметру к кастрюле;
небольшое количество воды;
крышка.
Процесс разогрева занимает минимум времени и усилий. Алгоритм действий следующий:
В кастрюлю нужно налить маленькое количество воды и поставить ее на огонь.
Поверх кастрюли следует разместить металлическое сито. Важно следить, чтобы вода не касалась дна сита, а работал только пар. В сито выкладывается еда, которую нужно подогреть.
Для наибольшей эффективности сито сверху накрывается крышкой. Это создает замкнутое пространство, где горячий пар циркулирует и равномерно прогревает блюдо.
По словам автора лайфхака, такой способ является не только действенным, но и довольно быстрым. В зависимости от объема порции пища становится горячей уже через 3–5 минут.
Напомним, в соцсетях также активно распространяются лайфгаки, помогающие адаптироваться к отсутствию света, в частности способы быстро подсушить волосы без фена, используя подручные средства.