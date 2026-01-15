ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Как разогреть при блекауте: украинка поделилась действенным лайфхаком

В сети набирает популярность простой метод, который позволяет разогреть пищу без микроволновки с помощью обычной кухонной утвари.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Блэкаут

Блэкаут / © iStock

Из-за усиления графиков отключения электроэнергии украинцам приходится адаптироваться к новым условиям жизни. Одной из наиболее распространенных проблем остается приготовление или разогрев пищи, когда электрическая плита или микроволновка недоступны.

Об этом рассказала блогер Марина в TikTok.

Этот метод базируется на принципе водяной бани или приготовлении на пару, что является прекрасной альтернативой микроволновке. Для реализации лайфгака не требуется специального оборудования, все компоненты найдутся на любой кухне:

  • кастрюля среднего размера;

  • металлическое сито, подходящее по диаметру к кастрюле;

  • небольшое количество воды;

  • крышка.

Процесс разогрева занимает минимум времени и усилий. Алгоритм действий следующий:

В кастрюлю нужно налить маленькое количество воды и поставить ее на огонь.

Поверх кастрюли следует разместить металлическое сито. Важно следить, чтобы вода не касалась дна сита, а работал только пар. В сито выкладывается еда, которую нужно подогреть.

Для наибольшей эффективности сито сверху накрывается крышкой. Это создает замкнутое пространство, где горячий пар циркулирует и равномерно прогревает блюдо.

По словам автора лайфхака, такой способ является не только действенным, но и довольно быстрым. В зависимости от объема порции пища становится горячей уже через 3–5 минут.

Напомним, в соцсетях также активно распространяются лайфгаки, помогающие адаптироваться к отсутствию света, в частности способы быстро подсушить волосы без фена, используя подручные средства.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie