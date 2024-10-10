Как разводить карбамид (мочевину) и железный купорос для эффективной обработки сада

Чем обработать сад осенью, как разводить мочевину и железный купорос.

Осенью к зимовке готовятся не только деревья в саду, но и разнообразные болезни и вредители. Зимовать они будут в неактивном состоянии в виде спор, куколок, отложенных яиц. Поэтому осень является важным временем в борьбе с вредителями и возбудителями заболеваний растений с помощью искореняющего опрыскивания. Осенний период позволяет использовать, когда растения переходят в состояние покоя, растворы препаратов, которыми нельзя обрабатывать деревья и кустарники в период вегетации.

Среди самых популярных препаратов, которые используют дачники для эффективной обработки сада – железный купорос и карбамид или мочевина.

Обработка сада карбамидом и железным купоросом является как профилактикой различных болезней, так и борьбой с ними и многочисленными вредителями. Во-вторых, они подкармливают сами растения и являются одними из наиболее безопасных для окружающей среды и человека веществ.

Перед применением препаратов важно правильно рассчитать дозировку, как их разводить.

Как разводить карбамид (мочевину) и железный купорос

Концентрация раствора зависит от целей применения. Она будет разной в случае профилактической обработки молодых деревьев, для старых деревьев, в случае заболеваний и вредителей.

Как разводить препараты для борьбы с болезнями

Для профилактики болезней обработку молодых садовых деревьев, хвойных культур проводят раствором железного купороса в расчете 100-200 г железного купороса на ведро воды.

Для старых древе понадобится уже 300 грамм средств на ведро воды.

Если деревья поражены, обработку проводят раствором, приготовленным из 500 г железного купороса на ведро воды.

Как развести железный купорос для отделки сада

Как разводить препараты для борьбы с вредителями

Опытные садоводы для борьбы с разнообразными вредителями рекомендуют использовать мочевину (карбамид).

Для профилактической обработки здоровых деревьев разводят 400 г мочевины в ведре воды.

В случае нашествия вредителей, в ведре воды растворить 700 г мочевины.

Как развести карбамид для обработки сада.

Следует помнить, что при низких температурах и при заморозках карбамид не используют.