Как реагировать на хамство: нужно сказать только эту фразу

Как не дать себя обидеть и поставить на место грубияна

Как реагировать на грубость и хамство, нужно ли "проглотить" оскорбление, когда кто-то нагрубил. Эксперт по этикету Сара Джейн Хо считает, что на грубость нужно отвечать. Но не грубо, обязательно в дружеском тоне. Для этого нужно сказать всего-навсего одну фразу.

Как отвечать на грубость

Если кто-то вам нагрубил, эксперт советует отвечать используя фразу «С тобой все в порядке?».

По ее словам, эта фраза поможет понять грубияну, что он не может переступать через вас, но в то же время вы остаетесь вежливыми.

Эксперт также советует не реагировать на грубость от родных. «Если это ваши братья и сестры или двоюродные братья, с которыми вы выросли, это нормально, если вы можете немного их подколоть».

Со старшими родственниками, дядей и тетками следует быть более сдержанными. И в случае грубых вопросов с их стороны просто улыбнуться и отвести взгляд или отойти от них.

Если это родители вашего супруга или партнера, пусть супруги с этим разбираются. «Если вы хотите разозлить свою свекровь, пусть это делает ваш муж, а не вы», — говорит эксперт. Вы должны быть только согласны с тем, как ваши супруги объясняют своим родителям, почему их определенные комментарии неуместны и грубы. Не нужно выполнять за них "грязную работу".

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