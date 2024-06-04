Как реанимировать старые полотенца, чтобы они снова стали мягкими: поможет эта маленькая хитрость

Такие простые рекомендации помогут надолго восстановить мягкость ваших любимых полотенец.
Со временем махровые полотенца теряют свою мягкость, что очень досадно. Ведь этот текстиль не из дешевых и очень хочется, чтобы он служил как можно дольше. Впрочем, есть несколько трюков, которые помогут спасти ситуацию и вернуть полотенцам их мягкость. Рассказываем, как реанимировать махровые полотенца и сделать их мягкими, как пух.
Как сделать махровые полотенца мягкими: советы опытных хозяек
- Соблюдение температурного режима. Махровые полотенца очень не любят высокой температуры. Поэтому их следует стирать в воде не выше сорока градусов, желательно на деликатном режиме без отжима. Тогда они долго будут оставаться мягкими.
- Правильный вид порошка. Для текстиля такого типа лучше выбирать гель или капсулы для стирки. Это также оказывает большое влияние на мягкость махровых полотенец.
- Количество загруженных вещей в барабан стиральной машинки. Не следует заполнять барабан до отказа, нужно руководствоваться инструкцией по эксплуатации бытового прибора. Иначе порошок не будет выполаскиваться, а полотенца станут жесткими.
- Уксус. После стирки полотенцам поможет вернуть мягкость обычный уксус. Возьмите пять литров воды и добавьте 50 г уксуса. Замочите текстиль на пятнадцать минут, отожмите и просушите. Сушить махровые полотенца после замачивания лучше на улице, чтобы не было запаха уксуса.
- Соль. Еще один простой и бюджетный вариант для возвращения полотенцам мягкости. Налейте в тазик пять литров теплой воды и растворите в ней сто грамм соли. Хорошо прополоскайте махровые полотенца в соляном растворе. Затем следует прополоскать текстиль в проточной воде, чтобы не осталось соли, иначе вещь станет жесткой, а тело будет печь после использования полотенца.
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