Как реанимировать старые полотенца, чтобы они снова стали мягкими: поможет эта маленькая хитрость

Со временем махровые полотенца теряют свою мягкость, что очень досадно. Ведь этот текстиль не из дешевых и очень хочется, чтобы он служил как можно дольше. Впрочем, есть несколько трюков, которые помогут спасти ситуацию и вернуть полотенцам их мягкость. Рассказываем, как реанимировать махровые полотенца и сделать их мягкими, как пух.

Как сделать махровые полотенца мягкими: советы опытных хозяек

Соблюдение температурного режима. Махровые полотенца очень не любят высокой температуры. Поэтому их следует стирать в воде не выше сорока градусов, желательно на деликатном режиме без отжима. Тогда они долго будут оставаться мягкими.

Махровые полотенца очень не любят высокой температуры. Поэтому их следует стирать в воде не выше сорока градусов, желательно на деликатном режиме без отжима. Тогда они долго будут оставаться мягкими. Правильный вид порошка. Для текстиля такого типа лучше выбирать гель или капсулы для стирки. Это также оказывает большое влияние на мягкость махровых полотенец.

Для текстиля такого типа лучше выбирать гель или капсулы для стирки. Это также оказывает большое влияние на мягкость махровых полотенец. Количество загруженных вещей в барабан стиральной машинки. Не следует заполнять барабан до отказа, нужно руководствоваться инструкцией по эксплуатации бытового прибора. Иначе порошок не будет выполаскиваться, а полотенца станут жесткими.

Не следует заполнять барабан до отказа, нужно руководствоваться инструкцией по эксплуатации бытового прибора. Иначе порошок не будет выполаскиваться, а полотенца станут жесткими. Уксус. После стирки полотенцам поможет вернуть мягкость обычный уксус. Возьмите пять литров воды и добавьте 50 г уксуса. Замочите текстиль на пятнадцать минут, отожмите и просушите. Сушить махровые полотенца после замачивания лучше на улице, чтобы не было запаха уксуса.

После стирки полотенцам поможет вернуть мягкость обычный уксус. Возьмите пять литров воды и добавьте 50 г уксуса. Замочите текстиль на пятнадцать минут, отожмите и просушите. Сушить махровые полотенца после замачивания лучше на улице, чтобы не было запаха уксуса. Соль. Еще один простой и бюджетный вариант для возвращения полотенцам мягкости. Налейте в тазик пять литров теплой воды и растворите в ней сто грамм соли. Хорошо прополоскайте махровые полотенца в соляном растворе. Затем следует прополоскать текстиль в проточной воде, чтобы не осталось соли, иначе вещь станет жесткой, а тело будет печь после использования полотенца.

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