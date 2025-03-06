Как родители разрушают самооценку своего ребенка: объяснение психологов

Родители играют ключевую роль в процессе формирования самооценки своих детей. Их слова и действия могут как укрепить, так и разрушить уверенность ребенка в себе. Психологи назвали несколько вещей, которые больше всего вредят самооценке малыша.

Чрезмерная похвала

Если ребенка постоянно хвалить, у него сформируется зависимость от оценки взрослых. Тогда он будет ориентироваться не на собственные ощущения и потребности, а на оценку других людей. Это будет мешать ребенку во взрослой жизни, так как он вырастет неуверенным и будет иметь низкую самооценку.

А еще чрезмерная похвала может создать нереалистическое представление ребенка относительно его способностей и возможностей. Он будет думать, что в жизни все дается легко, поэтому не надо прилагать никаких усилий. Однако это неизбежно приведет к разочарованию, когда он столкнется даже с малейшими трудностями во взрослой жизни.

Недооценка

Вред может наносить не только чрезмерная похвала, но и ее отсутствие. Так ребенок начнет сомневаться в своих способностях, сочтет, что он на что-то неспособен. Поэтому решит, что какие-либо усилия не принесут ему успеха. Если родители ведут себя сдержанно, не хвалят своего малыша, то он теряет уверенность и перестает ставить перед собой новые цели.

Кроме того, между ребенком и родителями, которые не хвалят своих детей, постепенно образуется дистанция. Когда ребенок произрастает, он может совсем прекратить общаться со своими родителями.

Попытка оградить от любых неудач и проблем

Если родители слишком заботятся о своих детях, то малыши не смогут учиться справляться с проблемами, которые обязательно будут в их жизни. Дети не приобретут крайне важные навыки решения задач и не будут развивать устойчивость перед сложностями. Во взрослой жизни они с трудом будут справляться с жизненными вызовами, поэтому их самооценка и уверенность в себе очень снизятся.

К тому же, ребенок будет считать, что ошибки – это недопустимая вещь, а не важная составляющая обучения и приобретения опыта. Поэтому у малыша появится страх перед любыми действиями, и каждая ошибка будет воспринимается, как катастрофа.

Сравнение с другими детьми

Нельзя сравнивать своего ребенка с другими, потому что он будет чувствовать себя неловко рядом с более талантливыми и успешными сверстниками. У малыша появится ощущение, что он не отвечает ожиданиям своих родителей, воспитателей и учителей. Поэтому ребенок будет расти неуверенным в себе и будет иметь низкую самооценку.

Также такие сравнения будут развивать у ребенка страх перед неудачами и ошибками. Он будет избегать новых вызовов и не рисковать, поскольку будет бояться не соответствовать установленным стандартам. Во взрослой жизни это будет останавливать его на пути к развитию и успеху, он будет бояться делать какие-либо шаги к достижению своих мечтаний.

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