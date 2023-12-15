Как Россия ведет войну в TikTok: журналисты раскрыли масштабную схему

BBC раскрыла российскую пропагандистскую кампанию с тысячами фейковых аккаунтов в TikTok, которые распространяют дезинформацию о войне в Украине.

Видео с пропагандистскими фейками РФ регулярно собирают миллионы просмотров и имеют очевидную цель подорвать поддержку Запада.

Об этом пишет BBC.

Пользователей нескольких европейских стран "кормили" ложным заявлениям о том, что украинские чиновники и их родственники купили роскошные автомобили или виллы за границей после вторжения России в феврале 2022 года.

С июля BBC обнаружили около 800 фальшивых аккаунтов. TikTok говорит, что уже расследует эту проблему и утверждает, что удалил более 12000 фальшивых аккаунтов из России.

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Штейнгауз рассказала BBC, что узнала о российской дезинформации, когда ей неожиданно позвонил мужчина во время отпуска.

"Теперь у вас есть вилла в Мадриде" – сказал он ей.

Об этом говорилось в видео TikTok, озвученном голосом искусственного интеллекта, утверждавшего, что дочь Резникова купила дом в столице Испании.

Штейнгауз сначала не обратила внимание на фейковое видео, но на следующее утро ей прислали похожий ролик в TikTok, в котором утверждалось, что она купила виллу на Французской Ривьере. Видеозаписи распространялись среди ее друзей, прежде чем наконец-то попали к ее мужу.

Видео в TikTok лживо обвиняли Резникова и его дочь в покупке роскошных автомобилей или недвижимости в Европе во время войны в Украине. Сама же Штейнгауз говорит, что она не владеет недвижимостью в Испании или Франции или "где-то за пределами Украины".

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BBC Verify также отследила фотографии домов в Мадриде и Каннах на двух местных сайтах недвижимости, и они все еще продавались. Другие видео прямо касались ее отца.

Видео, которые присылали дочери Резникова, принадлежат большой российской сети поддельных аккаунтов TikTok, которые выдают себя за настоящих пользователей из Германии, Франции, Польши, Израиля и Украины.

Используя поиск по хэштегам и собственным рекомендациям TikTok, BBC Verify удалось отследить сотни подобных видео, нацеленных на десятки украинских чиновников.

Опубликовавшие их аккаунты использовали украденные фотографии профилей, в частности знаменитостей, например Скарлетт Йоханссон, Эммы Уотсон и Колина Фаррелла.

Они в основном публиковали только по одному видео. TikTok говорит, что эта тактика новая и направлена ​​на то, чтобы избежать обнаружения и манипулировать системой платформы для рекомендаций видео пользователям.

Похоже, что усилия были скоординированы, потому что иногда видео публиковались разными учетными записями в один день и имели идентичные или очень похожие сценарии.

В ходе расследования BBC Verify обнаружила последовательные, косвенные доказательства, указывающие на российское происхождение сети. Это, например, включало в себя языковые ошибки, характерные для носителей русского языка, в частности некоторые русские фразы, которые не переводятся на другие языки. Кроме того, многие видео содержали ссылку на сайт – часть связанной с Россией сети, выдающей себя за законные западные новостные сайты.

Многие видео, проанализированные BBC Verify, были направлены на Резникова, президента Украины Владимира Зеленского и других украинских чиновников, изображая их одержимыми деньками и безразличными к украинцам или войне.

Они избегали прямых обвинений в правонарушениях, но намекали на то, что политики покупают роскошное имущество или товары во время войны – утверждения, которые во время проверки всегда оказывались ложными.

Сам Резников, которого ранее хвалили как ключевуя фигуру в попытках Украины лоббировать поставки оружия в Западных странах, был уволен с должности министра обороны в сентябре. Он потерял работу после ряда скандалов в Министерстве обороны, связанных с закупкой товаров и оборудования для армии по завышенным ценам. Однако его лично не обвинили в коррупции.

Его дочь говорит, что такие видео сыграли роль в этом вопросе. Одно видео само по себе, возможно, не имело бы никакого эффекта, говорила Штейнгауз, но "когда оно попадается на глаза пять раз из разных уголков мира и внутри страны, оно начинает работать".

Роман Осадчук из лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, исследовавший сеть совместно с BBC, сказал, что фейковые аккаунты, нацеленные на украинцев, пытались подорвать их доверие к руководству страны.

"Они пытаются определенным образом сделать Украину менее устойчивой и [заставить] украинское общество прекратить воевать с россиянами", — сказал он.

Рене ДиРеста, менеджер по техническим исследованиям Стэнфордской Интернет-обсерватории, также утверждает, что целью было показать коррупцию в военных усилиях Украины именно для Запада.

Когда ВВС сообщили о своих выводах в TikTok, представитель платформы сказал: "Мы постоянно и неустанно следим за теми, кто пытается повлиять на наше сообщество с помощью обманчивого поведения, и мы удалили тайную операцию влияния из России в рамках расследования, инициированного TikTok и к которому присоединилась BBC".

TikTok заявил, что все еще расследует, кто стоит за сетью, и нашел поддельные видео еще на двух языках – итальянском и английском. Однако, несмотря на попытки TikTok отключить сеть, через несколько недель после того, как BBC Verify сообщила об учетных записях, программа выдала нам еще десятки видео, которые, кажется, являются частью той же сети. Некоторые из них были опубликованы еще в конце ноября и освещали последние события.

Напомним, ранее российская пропаганда использовала визуальное оформление телеканала 1+1 Марафон, чтобы создать представление "надежного источника" и ввести в заблуждение украинцев. В смонтированном видео с фрагментом трансляции телемарафона "Единые новости" на телеканале 1+1 Марафон появилась движущаяся строка с сообщением, якобы от Министерства обороны Украины, о количестве потерь среди украинских военнослужащих. Однако это видео – откровенный фейк. Информацию активно распространяют российские медиа, пытаясь дезориентировать общество.

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