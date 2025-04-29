Как рост ребенка влияет на ее успеваемость в школе: что доказало исследование

Школьники

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Предыдущие исследования свидетельствуют, что у людей высокого роста часто доходы выше.

Американские ученые решили выяснить , не формируются ли предпосылки для этого преимущества еще в школьные годы.

Согласно одной из гипотез, высокие мужчины и женщины могут быть более уверенными в себе или вызвать более положительное восприятие.

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В частности, высокие люди обычно демонстрируют лучшие результаты в тестах на когнитивное развитие по сравнению со своими низшими сверстниками. Это позволяет предположить, что успехи на рынке труда могут быть обусловлены не только ростом, но и более высокими умственными способностями.

Новое исследование

Поскольку академическая успеваемость играет ключевую роль в формировании будущего заработка, экономисты провели исследование, чтобы определить, как рост детей влияет на их успехи в обучении.

Для этого были использованы данные Департамента образования Нью-Йорка, содержащие ежегодные результаты тестов учащихся государственных школ, статистику их роста, демографическую информацию и другие сведения. Анализ охватил около 500 тысяч школьников начальной и средней школы за период с 2010 по 2017 годы.

Связь между ростом и академическими достижениями

Результаты показали, что существует устойчивая, хотя и незначительная связь между ростом и академическими достижениями. В среднем высшие школьники получше справлялись с тестами по математике и английскому языку. Этот эффект наблюдался как у ребят, так и у девушек.

Исследование учитывало относительные показатели роста внутри класса по сравнению со сверстниками того же пола и возраста. Выяснилось, что дети, рост которых превышал средний показатель на одно стандартное отклонение, получали в тестах результаты на 0,03–0,04 стандартного отклонения выше.

Хотя разница была незначительной, она оказалась статистически значимой. Например, в тестах по английскому языку самые высокие 2,5% учащихся демонстрировали результаты на 0,18 — 0,19 стандартного отклонения выше по сравнению с самыми низкими одноклассниками.

Дополнительно исследователи изучили, не связаны ли выявленные эффекты с состоянием здоровья детей: предполагалось, что высокие школьники могут реже болеть или лучше питаться. Однако даже с учетом таких факторов, как ожирение и посещаемость школы, связь между ростом и оценками сохранялась. Скорректированные данные на основе семейного положения и условий раннего детства ослабили корреляцию, но она все же оставалась статистически значимой.

Авторы исследования также подчеркнули, что оценить все аспекты влияния раннего развития и социальных факторов на высоких детей полностью не удалось.