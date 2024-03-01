Как рыжий цвет шерсти влияет на поведение кошки: об этом мало кто знает

Люди и котики живут бок о бок уже много тысячелетий. За этот период накопилось много наблюдений и выводов по поводу домашних любимцев. В частности, существует мнение, что цвет шерсти влияет на характер кошек. Например, рыжие кошки имеют волевой характер, а черные – чрезвычайные умственные способности. Рассказываем, действительно ли влияет цвет шерсти на характер пушистиков, ссылаясь на публикацию Inverse.

Что говорит наука: исследование ученых

В 2012 году было проведено исследование влияния цвета шерсти на кошек. Эксперимент показал, что люди считают рыжих кошек дружелюбным, но вместе с тем крайне строптивыми. Однако эти выводы основаны только на мнениях людей. А вот что думает наука об этом?

По словам ученых, характер кошки будет зависеть не от цвета шерсти, а от ее породы. Например, исследователи обнаружили, что британские короткошерстные кошки реже нуждаются в постоянном контакте с людьми. Однако ученые обнаружили также, что порода кошки не может полностью влиять на ее характер.

Что действительно влияет на характер кошки

Важную роль в поведении домашнего питомца будет играть окружающая среда и то, в каких условиях кошка росла. Например, если животные не общались с людьми в течение первых девяти недель жизни, то они будут более тревожными, избегать общения с людьми и другими животными.

Исследования также показывают, что независимо от цвета шерсти вашей кошки ее характер будет зависеть от того, сколько времени она провела с матерью.

Но люди наделяют своих любимцев определенными чертами, которых они на самом деле не имеют. К примеру, если кошка напугана, то она может по мнению своего хозяина вести себя не совсем разумно. С другой стороны, кошки, которым комфортно среди людей, могут вести себя беззаботно, их поведение также будет казаться неразумным. Хотя учёные доказали, что это совсем не так.

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