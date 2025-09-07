Как с первого взгляда понять, что вам врут: секретный психологический трюк

Какие признаки того, что человек лжет / © www.freepik.com/free-photo

В своей повседневной жизни мы сталкиваемся с множеством ситуаций, где важна искренность: в отношениях, на работе, во время деловых переговоров. Ложь может стоить нам доверия, денег и даже безопасности. Психологи утверждают, что научиться видеть признаки неискренности может каждый достаточно просто знать несколько секретов.

Как научиться распознавать ложь с первого взгляда: секретный трюк

Самый быстрый способ «поймать» лжеца — обратить внимание на направление его взгляда. Когда человек отвечает на вопросы искренне, он обычно смотрит вверх вправо или прямо в собеседника, таким образом мозг извлекает реальные воспоминания.

А если взгляд устремлен влево, вверх или вниз — это сигнал, что человек конструирует вымысел.

Какие еще невербальные признаки лжи