Как с первого взгляда понять, что вам врут: секретный психологический трюк
Такой способ поможет быстро распознать ложь с первого взгляда и научит отличать правду от манипуляций, чтобы защититься от обмана.
В своей повседневной жизни мы сталкиваемся с множеством ситуаций, где важна искренность: в отношениях, на работе, во время деловых переговоров. Ложь может стоить нам доверия, денег и даже безопасности. Психологи утверждают, что научиться видеть признаки неискренности может каждый достаточно просто знать несколько секретов.
Как научиться распознавать ложь с первого взгляда: секретный трюк
Самый быстрый способ «поймать» лжеца — обратить внимание на направление его взгляда. Когда человек отвечает на вопросы искренне, он обычно смотрит вверх вправо или прямо в собеседника, таким образом мозг извлекает реальные воспоминания.
А если взгляд устремлен влево, вверх или вниз — это сигнал, что человек конструирует вымысел.
Какие еще невербальные признаки лжи
Микромимика. Даже опытные лжецы не могут полностью контролировать мелкие движения лица. Быстрое содрогание уголков рта или бровей выдает неискренность.
Нервные жесты. Дрожание рук, касание носа или губ, игра с пуговицей — подсознательные признаки напряжения.
Задержка ответа. Если на простой вопрос человеку нужна пауза, чтобы вспомнить, это может означать, что он придумывает ответ.
Чрезмерная детализация. Лжецы часто пытаются убедить собеседника лишними подробностями, чтобы их история казалась правдивой.
интонация. Голос может слегка повышаться в конце предложения или становиться монотонным, когда человек пытается скрыть эмоции.