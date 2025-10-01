Как с помощью крика можно сблизиться с человеком: ученые поразили открытием

Крик / © Credits

Человеческие крики — это сложный коммуникационный механизм, и ученые обнаружили, что их существует шесть эмоционально разных типов, от боли до удовольствия. Исследования показали неожиданный факт: положительные крики обрабатываются мозгом быстрее тревожных, что опровергает давние представления об эволюции.

Об этом пишет eatthis.com.

Шесть оттенков эмоций: какие крики мы издаем

Исследователи утверждают, что человеческий крик несет в себе уникальную эмоциональную окраску. В целом ученые выделяют шесть эмоционально разных типов криков, которые издают люди.

боль

Гнев

Страх

Удовольствие

Скорбь

Радость

Окружающие способны не только слышать эти звуки, но и с точностью распознавать их эмоциональный характер.

Почему радость важнее опасности

Главным открытием для ученых стало то, что крики, выражающие положительные эмоции (радость, удовлетворение), гораздо более эффективно воспринимаются окружающими как форма коммуникации.

Как объяснила профессор кафедры психологии Саша Фрюгольц, слушатели реагировали быстрее и точнее, а также демонстрировали более высокую нейронную чувствительность именно на нетревожные и положительные крики.

«Когда человек кричит от радости или удовольствия, окружающие легче определяют, что это самое радость или наслаждение. В то же время крики гнева или боли часто звучат похоже и различить их сложнее», — отмечает эксперт.

Это удивляет, поскольку до сих пор считалось, что крики эволюционировали прежде всего как предупреждающий сигнал об опасности, важный для выживания.

Крик как средство сближения

Ученые объясняют, что изменение приоритетов связано с эволюцией человеческой среды. В современном мире опасности, естественные для дикой природы, встречаются реже, и на первый план вышли положительные эмоции.

Исследователи считают, что положительные крики сейчас более актуальны, поскольку они помогают регулировать социальные взаимодействия. Такой крик заразен и способствует распространению хорошего настроения.

Один человек начинает кричать, другой слышит и, вероятно, испытывает такую же радость и присоединяется. Мы считаем, что эти положительные крики создают социальные связи между людьми», — заключает Фрюгольц.

