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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
709
Время на прочтение
2 мин

Как с помощью туалетной бумаги отогнать от дома комаров: действенный трюк, проверенный временем

Главное преимущество такого лайфхака состоит в простоте. Не нужно покупать специальные устройства или постоянно тратить средства на сменные пластины для фумигаторов.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как избавиться от комаров

Как избавиться от комаров / © pexels.com

Летом комары способны испортить даже самый приятный вечер. Они проникают в дом через открытые окна, мешают спать и оставляют после себя зудящие укусы. Однако существует простой домашний способ, не требующий дорогих фумигаторов или агрессивной химии. Для него понадобится только рулон туалетной бумаги и несколько капель эфирного масла.

Почему комары не любят сильные ароматы

Комары находят людей благодаря запахам, выделяемым телом, а также углекислому газу во время дыхания. Некоторые резкие природные ароматы сбивают насекомых с ориентации и вынуждают держаться подальше.

Особенно эффективными считаются запахи эвкалипта, мяты, цитронелл, лаванды, чайного дерева, гвоздики, лемонграса. Именно на этом принципе работает популярный лайфгак с туалетной бумагой.

Как сделать простой отпугиватель комаров

Для приготовления понадобится:

  • рулон туалетной бумаги;

  • 20 капель эфирного масла цитронеллы, лаванды или эвкалипта.

Несколько капель масла наносят на внутреннюю картонную втулку рулона или на крайние слои бумаги. После этого рулон размещают у открытого окна, на подоконнике, балконе или рядом с кроватью. Бумага постепенно впитывает аромат и медленно распространяет его в помещении в течение нескольких часов.

Еще более эффективная комбинация

Для максимального результата можно объединить несколько ароматов одновременно. Лучше всего работают следующие сочетания:

  • цитронелла и лаванда;

  • эвкалипт и мята;

  • чайное дерево и лимон;

  • лаванда и гвоздика.

Такие запахи приятны для людей, но очень не нравятся комарам.

Где размещать ароматизированную бумагу

Чтобы эффект был более заметным, рулоны рекомендуют разлагать в местах, через которые насекомые чаще всего попадают в дом:

  • у окон;

  • рядом с дверью;

  • на балконе;

  • у садовой мебели;

  • на террасе или в беседке.

В небольших помещениях достаточно одного рулона, а для большого дома можно использовать несколько.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
709
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