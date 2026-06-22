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Как с помощью туалетной бумаги отогнать от дома комаров: действенный трюк, проверенный временем
Главное преимущество такого лайфхака состоит в простоте. Не нужно покупать специальные устройства или постоянно тратить средства на сменные пластины для фумигаторов.
Летом комары способны испортить даже самый приятный вечер. Они проникают в дом через открытые окна, мешают спать и оставляют после себя зудящие укусы. Однако существует простой домашний способ, не требующий дорогих фумигаторов или агрессивной химии. Для него понадобится только рулон туалетной бумаги и несколько капель эфирного масла.
Почему комары не любят сильные ароматы
Комары находят людей благодаря запахам, выделяемым телом, а также углекислому газу во время дыхания. Некоторые резкие природные ароматы сбивают насекомых с ориентации и вынуждают держаться подальше.
Особенно эффективными считаются запахи эвкалипта, мяты, цитронелл, лаванды, чайного дерева, гвоздики, лемонграса. Именно на этом принципе работает популярный лайфгак с туалетной бумагой.
Как сделать простой отпугиватель комаров
Для приготовления понадобится:
рулон туалетной бумаги;
20 капель эфирного масла цитронеллы, лаванды или эвкалипта.
Несколько капель масла наносят на внутреннюю картонную втулку рулона или на крайние слои бумаги. После этого рулон размещают у открытого окна, на подоконнике, балконе или рядом с кроватью. Бумага постепенно впитывает аромат и медленно распространяет его в помещении в течение нескольких часов.
Еще более эффективная комбинация
Для максимального результата можно объединить несколько ароматов одновременно. Лучше всего работают следующие сочетания:
цитронелла и лаванда;
эвкалипт и мята;
чайное дерево и лимон;
лаванда и гвоздика.
Такие запахи приятны для людей, но очень не нравятся комарам.
Где размещать ароматизированную бумагу
Чтобы эффект был более заметным, рулоны рекомендуют разлагать в местах, через которые насекомые чаще всего попадают в дом:
у окон;
рядом с дверью;
на балконе;
у садовой мебели;
на террасе или в беседке.
В небольших помещениях достаточно одного рулона, а для большого дома можно использовать несколько.