Как с помощью уксуса избавиться от плодовых мушек на кухне: этот лайфхак работает на отлично

Наверное, многим известна проблема плодовых мушек, которые надоедают целый год. Однако простой трюк с уксусом поможет избавиться от этой неприятности. Рассказываем, ссылаясь на материал ресурса "Главред", откуда берутся плодовые мушки, как быстро от них избавиться с помощью уксуса.

Как избавиться от плодовых мушек: полезный лайфхак, о котором мало кто знает

Обычно плодовые мушки заводятся летом, но зимой они также проникают в дом, потому что не переносят холода. И кухня для них – это самое привлекательное место, ведь здесь им тепло и комфортно.

Чаще всего насекомые появляются у емкостей с фруктами или возле раковины, где откладывают свои яйца. Однако от них можно легко и быстро избавиться с помощью двух подручных средств, имеющихся на каждой кухне.

Блогер из TikTok, которую зовут Эм, в своей публикации показала, как быстро избавиться от плодовых мушек, не тратясь на специальные средства. Она заявила, что такой способ творит настоящие чудеса.

Для этого нужен только стакан белого уксуса, чтобы привлечь насекомых, и жидкое моющее средство для посуды или растительное масло, чтобы убедиться, что они не выберутся из такой ловушки.

На видео блогер насыпала в банку уксус, добавила немного оливкового масла и несколько капель жидкого мыла. По ее словам, таким образом она поймала несколько десятков плодовых мушек в течение двух дней.

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