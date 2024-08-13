Как сахарная вода влияет на картофель: зачем опытные повара добавляют солод во время варки овоща

Отварной картофель – это универсальное блюдо, которое можно готовить в любое время года. Конечно, особенно вкусной оно выходит из молодых клубней. А вот старые имеют совсем другой вкус. Однако, есть лайфхак, благодаря которому отварной картофель будет всегда получаться.

Чтобы приготовить вкусный отварной картофель даже из старых клубней, вам понадобится обычный белый сахар. Именно он и подарит овощу те приятные вкусовые нотки, которыми славится молодой картофель.

Однако, чтобы добиться эффективного результата, необходимо запомнить несколько важных нюансов. Сначала старые клубни нужно правильно подготовить к варке. Сделать это просто: промойте картофель в прохладной воде, затем залейте его такой же жидкостью и оставьте на 1,5-2 часа.

Этот прием сделает старые клубни менее сморщенными и безжизненными. Теперь можно срезать у картофеля кожуру и приступать к его варке. Хотя внешний вид картофеля после замачивания и станет лучше, но на вкусовые качества это не окажет никакого влияния. Поэтому здесь нужно что-то делать. И сахар вам в этом поможет.

В первую очередь залейте очищенный от кожуры картофель холодной водой. Поставьте кастрюлю с овощами на огонь и доведите до кипения. Как только жидкость начнет кипеть, добавьте примерно несколько чайных ложек сахара (2 куска рафинированного) и 1 ч. ложку лимонного сока. Варите картошку до готовности.

Сахар придаст старым клубням такой же вкус, как у молодого картофеля, а лимонный сок не даст овощу потемнеть во время варки.

Какие еще существуют секреты варки картофеля

Существуют и другие уловки, которые помогут приготовить необыкновенно вкусный отварной картофель:

чтобы сохранить максимум питательных веществ в молодых клубнях, отправляйте их сразу в кипящую воду;

готовите старый картофель "в мундире" — ставьте его на огонь в холодной воде;

во время варки картофеля не накрывайте кастрюлю крышкой;

уксус или лимонный сок помогут картофелю не потемнеть во время приготовления, а еще жидкость, в которой он варится, можно забелить молоком;

если варите картофель для салата, добавьте 1 ст. ложку уксуса (на 2 л воды) – он не разварится;

такой же эффект можно получить, если добавить в воду 2 ст. ложки рассола из огурцов;

солить воду нужно сразу после закипания (1 ст. ложка на 1 л воды), тогда все клубни получатся одинаково солеными;

чтобы избежать разваривания, клубни следует отправлять в соленый кипяток, предварительно проколов их вилкой;

ускорить варку картофеля можно с помощью сливочного масла.

Также кулинары утверждают, что для чрезвычайного аромата к картофелю лучше добавить несколько зубчиков чеснока, лук, лавровый лист, морковь, пряную зелень.

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