Как сделать бальзам для губ из копеечного аптечного средства: создайте свою коллекцию оттенков

Зачем ограничиваться одним цветом, когда из недорогого косметического средства можно сделать бальзам с целой палитрой любимых оттенков.

Зимой наши губы нуждаются в особом уходе, потому что из-за мороза и холода могут сохнуть, трескаться и обветриваться. Покупной бальзам не всегда справляется с этими проблемами на отлично. А те, которые устраняют неприятности с губами, могут стоить не одну сотню гривен. Рассказываем, как в домашних условиях сделать эффективный лечебный и увлажняющий бальзам для губ с множеством оттенков.

Как сделать бальзам для губ в домашних условиях

Такой бальзам можно сделать в нескольких любимых оттенках, которые подходят именно вам. А будет стоить он копейки, но будет не менее эффективным.

Для приготовления бальзама необходимо:

взять чайную ложку косметического вазелина и положить его в любую маленькую баночку с плотной крышкой;

возьмите палетку теней, выберите тот цвет, которым бы вы хотели пользоваться, можно экспериментировать и смешать несколько оттенков;

добавьте немного измельченных теней в вазелин, тщательно перемешайте – и ваш новый бальзам готов;

бальзам для губ держите в холодильнике, так он будет дольше служить.

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