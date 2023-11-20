Как сделать бальзам для губ из копеечного аптечного средства: создайте свою коллекцию оттенков

Зачем ограничиваться одним цветом, когда из недорогого косметического средства можно сделать бальзам с целой палитрой любимых оттенков.
Зимой наши губы нуждаются в особом уходе, потому что из-за мороза и холода могут сохнуть, трескаться и обветриваться. Покупной бальзам не всегда справляется с этими проблемами на отлично. А те, которые устраняют неприятности с губами, могут стоить не одну сотню гривен. Рассказываем, как в домашних условиях сделать эффективный лечебный и увлажняющий бальзам для губ с множеством оттенков.
Как сделать бальзам для губ в домашних условиях
Такой бальзам можно сделать в нескольких любимых оттенках, которые подходят именно вам. А будет стоить он копейки, но будет не менее эффективным.
Для приготовления бальзама необходимо:
- взять чайную ложку косметического вазелина и положить его в любую маленькую баночку с плотной крышкой;
- возьмите палетку теней, выберите тот цвет, которым бы вы хотели пользоваться, можно экспериментировать и смешать несколько оттенков;
- добавьте немного измельченных теней в вазелин, тщательно перемешайте – и ваш новый бальзам готов;
- бальзам для губ держите в холодильнике, так он будет дольше служить.
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