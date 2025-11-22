- Дата публикации
Как сделать батареи теплее зимой: трюк, заставляющий радиаторы сильнее греть даже при -25
Эксперты уверяют: вы можете самостоятельно совершить простую хитрость, чтобы ваше отопление работало эффективно и дома было тепло и комфортно даже при -25. Объясняем, что именно стоит “провернуть” с радиаторами, чтобы они грели как следует.
Бывает, что после запуска отопления батареи остаются едва теплыми. Не торопитесь вызывать сантехника — большинство проблем можно решить самостоятельно. Самые распространенные причины легко устранить своими силами.
Как выпустить воздух из батарей
Плохой обогрев часто возникает из-за воздуха в радиаторе. Если снизу батарея горячая, а сверху холодная, значит, пора выпустить воздух. На радиаторе есть специальный кран: открутите его плоской отверткой, подставьте миску и дайте воздуху выйти. Когда начнет течь вода, закрутите кран назад. Батарея начнет греть как следует. Главное — не откручивать кран полностью во избежание протечки.
Балансировка системы отопления
Если в одной комнате тепло босиком, а в другой без меховых носков не обойтись, система нуждается в балансировке. Найдите запорные краны или термостаты на входе и выходе радиаторов. Немного прикройте краны на горячих батареях, чтобы тепло пошло к холодным. Делайте это осторожно, на полоборота, а через 30 минут проверьте результат.
Когда стоит обратиться в сантехнику
Проблемы с отоплением могут возникать даже в новых радиаторах. Сначала они греют хорошо, но потом прекращают. Причина может быть в ошибках при установке системы или изношенных деталях. Если собственные трюки не помогают — лучше обратиться к профессионалам.
Применив эти простые лайфхаки для отопительных батарей, вы сможете наслаждаться теплым и комфортным домом целой зимой, экономя на вызове сантехника.