Как сделать чернослив: сушим сливы на зиму в духовке, электросушилке, на солнце

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Как сделать чернослив: сушим сливы на зиму в духовке, элетросушилке, на солнце
Как сушить сливы на зиму |
Чернослив — это не только вкусный сухофрукт, который во время диет заменяет сладкое, но и суперполезный продукт, улучшающий работу органов ЖКТ, ускоряющий метаболизм, нормализует давление и т.д.
Как сделать чернослив в духовке
Сливы промываем в проточной воде, разрезаем на половинки и убираем косточки.
Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него половинки слив в один слой кожурой вниз.
Дверцу духовки оставляем приоткрытой, чтобы быстрее испарялась влага.
Включите режим конвекции или сушки на 50°C, сушите 4-5 часов, затем 6 часов при 80°C до готовности. Готовый чернослив должен быть мягким, эластичным, но не давать соку.
Если сливы недостаточно сладкие, перед высушиванием в духовке можно добавить немного сахара.
Хранить чернослив можно и в стеклянных банках в темном и прохладном месте, но лучше всего положить в бумажные пакеты.
Как сделать чернослив в сушилке
Промываем сливы в проточной воде.
Если вы хотите ускорить процесс сушки, сливы можно предварительно опустить до кипящего раствора пищевой соды на пол минуты, а затем сразу же промыть в холодной воде. Раствор производится в расчете на 1 л воды — 5-8 г соды. После этой процедуры во время сушки через кожуру будет испаряться излишняя влага.
Разрезаем сливы на половинки и вынимаем косточки.
Выкладываем половинки на поддоны электросушилки в один слой кожурой вниз.
Сушим в несколько этапов. Первый этап — сушим 4 часа при температуре +50…+55°C. Каждый час переворачиваем кусочки сливы. На следующем этапе сушим сливы при температуре +60°C 4-6 часов. Меняем лотки, переворачиваем сливы. На третьем этапе повышаем температуру до +75…+80°C и сушим сливы 4-6 часов.
Чтобы получить качественный продукт и чтобы сок из плодов не вытекал, рекомендуется пп во время сушки два-три раза делать перерывы на 4-5 часов, чтобы охладить плоды.
Как высушить сливы на солнце
Плоды слив выдержать в прохладном месте в течение 3 дней.
Вымыть сливы, отсортировать неповрежденные плоды.
Сливы обдать горячей водой, чтобы размягчить ткани и убрать из них воздух.
Для устранения воскового налета плоды погрузить на 30 секунд до кипящего раствора в пропорции 1 ст. л. соды на 1л воды.
Сливы можно сушить на солнце в течение 4-5 дней, затем досушивают сухофрукты в тени.
Как сделать копченый чернослив
Для приготовления копченого чернослива на один килограмм слив потребуется полкилограмма сахара и около 400 мл воды.
Вымытые сливы разрезаем на половинки и вынимаем косточки.
Делаем сироп — кипятим воду с сахаром, убавляем огонь, добавляем сливы и еще раз доводим до кипения.
Отцеживаем, выкладываем сливы на противень и посыпаем сахаром.
Далее коптим или сушим сливы в сушилке или в духовке.
Сушить сливы нужно в три этапа по 12 часов и с перерывами — во столько же.