Как сделать чернослив: сушим сливы на зиму в духовке, электросушилке, на солнце

Чернослив – это не только вкусный сухофрукт, который во время диет заменяет сладкое, но и суперполезный продукт, который улучшает работу органов ЖКТ, ускоряет метаболизм, нормализует давление и т.д.

Как сделать чернослив в духовке

Сливы промываем в проточной воде, разрезаем на половинки и убираем косточки.

Противень для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выкладываем на него половинки сливы в один слой кожурой вниз.

Дверцу духовки оставьте приоткрытой, чтобы быстрее испарялась влага.

Включите режим конвекции или сушки на 50°C, сушите 4-5 часа, затем 6 часов при 80°C до готовности. Готовый чернослив должен быть мягким, эластичным, но не давать соку.

Если сливы недостаточно сладкие, перед высушиванием в духовке можно к сливам добавить немного сахара.

Хранить чернослив можно и в стеклянных банках, в темном и прохладном месте, но лучше поместить в бумажные пакеты.

Как сделать чернослив в сушилке

Промываем сливы в проточной воде.

Если вы хотите ускорить процесс сушки, сливы можно предварительно опустить в кипящий раствор пищевой соды на пол минуты, а затем сразу же промыть в холодной воде. Раствор производится в расчете на один литр воды 5-8 г соды. После этой процедуры при сушке через кожуру будет испаряться излишняя влага.

Разрезаем сливы на половинки и вынимаем косточки.

Выкладываем половинки на поддоны электросушилки в один слой кожурой вниз.

Сушим в несколько этапов. Первый этап – сушим 4 часа при температуре +50…+55°C. Каждый час переворачиваем кусочки сливы. На следующем этапе сушим сливы при температуре 60°C. 4-6 часов. Меняем лотки, переворачиваем сливы. На третьем этапе повышаем температуру до +75…+80°C и сушим сливы 4-6 часов.

Чтобы получить качественный продукт, чтобы сок из плодов не утекал, рекомендуется 2-3 раза в процессе сушки делать перерывы на 4-5 часов, чтобы охладить плоды.

Как высушить сливы на солнце

Плоды слив выдержать в прохладном месте в течение 3 дней.

Вымыть сливы, отсортировать не поврежденные плоды.

Сливы обдать горячей водой, чтобы размягчить ткани и убрать из них воздух.

Для устранения воскового налета плоды погрузить на 30 секунд в кипящий раствор в пропорции 1 ст. л соды на 1л воды.

Сливы можно сушить на солнце в течение 4-5 дней, затем досушивают сухофрукты в тени.

Как сделать копченый чернослив

Для приготовления копченого чернослива на 1 кг слив потребуется полкилограмма сахара и около 400 мл воды.

Вымытые сливы разрезаем на половинки и вынимаем косточки.

Делаем сироп – кипятим воду с сахаром, затем убавляем огонь, добавим сливы и еще раз доведем до кипения.

Отцеживаем, выкладываем сливы на противень и посыпаем сахаром.

Далее коптим или сушим сливы в сушилке или в духовке.

Сушить сливы нужно в три этапа по 12 часов и с перерывами во столько же.

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