Как сделать, чтобы любое мясо стало мягким и нежным: два ингредиента – и оно будет таять во рту

Действительно вкусное и сочное мясо получается приготовить далеко не у каждого кулинара. Но существует одна уловка, которая поможет сделать любое мясо мягким и нежным.

Особенно часто смягчение требует куриное мясо, хотя вы можете использовать этот метод и для других видов. Кулинары любят мариновать курицу, и не только, в разных маринадах, но, по словам экспертов, лучше использовать солевой раствор.

Перед тем, как начать приготовление мяса, замочите его в 2 чашках воды и 1 чашке соли. Тщательно перемешайте смесь, чтобы соль полностью растворилась. Тогда добавьте в кастрюлю, где вы замачиваете мясо, еще 6 чашек холодной воды и перемешайте еще раз. Оставьте кусок продукта на 2 часа.

После окончания этого периода достаньте мясо, а затем готовьте так, как запланировали. Если его нужно по рецепту замариновать, то уж лучше соль не использовать, только любимые специи.

Курицу или другие виды мяса после замачивания в солевом растворе можно как варить, так и жарить или запекать. В результате ваше блюдо будет просто таять во рту.

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